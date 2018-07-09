Хамское время. За что футболисты корейцев не любят

В нашей стране всё больше цирка. Не с конями, а с отморозками криминального оттенка. То два клоуна из ГРУ в Англии засветятся, то известные спортсмены кого-то изобьют. В старые советские времена я таком информационному оживляжу только бы радовался… тогда надоело жить в болоте бодрых репортажей о достижениях. Но сейчас перекормили… стыдно, что вокруг такие уроды.
Итак, два высокооплачиваемых футболиста (иных в высшей Лиге российского футбола не бывает), устроили дебош в кафе и на улице. Причём днём. И, кажется, по трезвому… как говорил наш батальонный замполит – «у бойцов не выдержали нервы».
Сначала мутузили несчастного водилу с Первого канала. Уж он-то пятое колесо в любой съёмочной группе, в руках ни камеры, ни микрофона, безобиден аки агнец. Однако свидетели со стороны футболистов делают из него крутого с прошлым – «Водитель отбросил его руку и ударил в лицо. Мамаев этого не ожидал и отлетел в сторону. Вот и понеслось. Водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не первый раз и был уверен, что ему ничего не будет». Я понимаю, был бы такой брутал за рулём авто Константина Эрнеста, к которому много у кого претензии. Но у безобидной Ольги Ушаковой… зачем?!
Основное же месилово с участием этих героев спорта произошло в самом центре Москвы в кафе «Кафемания», где они лупили стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения. Вот какие тёрки могут быть между транспортником и футболистом? Пока нет никаких сведений, что Пак соблазнил сестру Мамаева и не женился, или занял у Кокорина полтонны баксов и забыл отдать. А, значит, прав президент питерского «Зенита» Сергей Фурсенко, высказавшийся о двух бузотёрах жёстко, но предельно точно – «Просто уроды самые настоящие. Сколько мы вложили всего в этот футбол... и взяли все обосрали. И ещё думали, что мы их отмажем».
Отмажем – ключевой глагол. Я не отказываюсь от своих слов, сказанных в защиту деятелей культуры, Серебренникова, Табакова, того же архангельского Панова… эти люди достойны особого отношения к себе хотя бы на этапе следствия, они его заслужили своим талантом (в тех случаях, когда дело касается финансовых вопросов, а не насилия). Но два высокооплачиваемых мазилы, получающие гонорары явно не по труду, просто оборзели в своей безнаказанности.
Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы. Не повезло с оглаской, парни в раже забыли, что весь центр столицы утыкан видеокамерами, которые пишут и пишут. Не повезло с объектами агрессии, таким рты не заткнёшь, разве что, миллионами в иностранной валюте. Но, если и заткнут, огласка похоронила их карьеры. И не только спортивные, в депутаты точно не позовут. Разве что на ток-шоу «Как я бил министерского корейца».
Кстати… тут неожиданно всплыл национальный вопрос. Про антисемитизм мне можно ничего не рассказывать, с детства привык бить в лицо за жидовскую морду. Про антикавказские и антиазиатские настроения вы лучше меня в курсе (всё-таки живу в почти толерантном регионе). Но то, что и этническим корейцам у нас непросто… однако ж читаю: Всю жизнь слышу несмешные шутки про «узкоглазых» вроде: «Ли, Цой, Пак съели всех собак!». Постоянно сталкиваюсь с искренним удивлением — «Ничего себе, ты так хорошо знаешь русский язык, должно быть, тебе было нелегко перейти с иероглифов на буквы!», хотя в корейском языке алфавит, а живут мои предки на территории России еще со времен Российской империи. За такое время освоить язык все-таки возможно. Только раньше в этом сомневались даже учителя, которые, например, не хотели ставить моей маме «отлично», потому что «нерусские не могут знать русский на „пять“».
Выясняется, корейцу снять в Москве квартиру проблема, даже если он рождён в роддоме Грауэрмана – всё равно подпадает под определение нерусь. Про себя они говорят – нам надо в два раза лучше учиться и в три раза лучше работать, чтобы достичь того же, что и русским. Вспоминаю двух корейцев, с которыми жизнь сталкивала… а ведь правда. И теперь живущие рядом с нами Паки, Кимы, Цои откровенно радуются, что в этой гнусненькой истории оказались замешаны известные Мамаев с Кокориным, а не безликие Иванов с Сидоровым… хоть какая-то огласка. Вот такой неожиданный поворот.
Собственно, эти два колченогих оболтуса далеко не первые из мира футбола, кому довелось переночевать в СИЗО. Самый именитый футбольный сиделец – Эдуард Стрельцов, 12 лет за изнасилование. Говорят, дело почти сфабрикованное и специально преданное огласки (шла кампания против звёздной болезни у советских мастеров культуры и спорта), плюс месть за своеволие (отказался переходить в «Динамо»). Отсидел 5, даже в спорт вернулся, но так и не стал тем, кем мог стать - советским Пеле.
Или Юрий Севидов, которого я помню в поле. Вообще драматическая история. Талантливейший игрок московского «Спартака», он сбил на автомобиле одного из ведущих химиков СССР. Жертвой ДТП оказался известный академик Д. Рябчиков, трижды становившийся лауреатом Сталинской премии. Правда, похоже на наш случай, с токарем, может, и замяли бы. Только всё ещё печальней для спортсмена. В ходе следствия выяснили, что скончался учёный не от повреждений, полученных при столкновении с авто, а от ошибки неопытного врача, ставившего пострадавшему наркоз. Несмотря на это, всю вину за смерть Рябчикова возложили на 23-летнего Севидова, ибо информационная кампания шла именно в таком ключе. Спортсмена приговорили к 10 годам тюрьмы, отсидел четыре, но… сами понимаете.
Советская система правосудия была, мягко говоря, неидеальна, слишком много идеологии и мало рационализма. Тот же Стрельцов по воспоминаниям современников один полкоманды стоил, может, из-за его посадки мы лишний раз не стали чемпионами чего-то там. А уж дело Севидова выглядит не иначе, как показательная порка любимца масс – мол, для нас, тех, кто в президиуме, любой народный кумир размером с букашку.
Но эти два… про которых в маргинальном обществе говорят – ноги из ж… растут, они-то кто по гамбургскому счёту? Однако один из наших голливудских пацанов Олег Тартаров за них вступился - не трогайте парней, ещё неизвестно, что этот Пак из себя представляет. Очень хорошо на записи видно – интеллигентный человек и ни разу не Брюс Ли, чтобы мочить его стулом.
Уже слышу стенания поборников социализма – такое при советском строе было невозможно. Ошибаетесь, господа-товарищи, мне известен не один десяток случаев, когда люди вели себя по-хамски и их отмазывали. Отмазывали и за более тяжкие преступления, для этого нужно было состоять или в партийной, или в милицейской системах. Подобные же драки в московских общепитах устраивала шпана с рабочих окраин, обитатели лимитных общаг, беспредельщина с Таганки и Марьиной рощи.
Вынужден констатировать – сейчас пришло время хамов. Хамов, которых показывают по телевизору, чем-то там награждают. Эти хамы, стоя во фрунт и со слезами на глазах слушают государственный гимн, как истинные патриоты. Но как только выйдут из Георгиевского зала, со спортивной арены, из лучей телевизионных софитов, сразу становятся самими собой - хамами. Чувствуют за собой силу, которая в ИХ правде. Гордо поднимаются с колен и готовы показать всему миру…
Вспоминаете, чья риторика? Если политики часто такое несут, в драку в телестудии лезут, что вы от футболистов хотите?!
P.S. Написал… прочитал… и сам же засомневался. Может, не всё так грустно, а меня самого не отпускает столичная интеллигентская рефлексия. Поэтому поинтересовался мнением депутата АрхГорДумы Олега Черненко. И он рубанул, так рубанул:
- Достало уже, честное слово: на какой информационный ресурс ни зайди, в какую соцсеть ни залезь - везде Кокорин и Мамаев. Комментарии, стихи, советы... Такое ощущение, что в стране больше проблем нет и «антигероев». А по сути опять используется грамотный медиа-способ отвести мысли и раздражение россиян от глубоких проблем - пенсионных изменений, мусорных свалок, налогов и проч.
Ну, да, дебилы парни, напились и надавали кому-то по мордам, причём таким же мужикам (не детям, не старикам, не женщинам!), и ещё не доказано, что незаслуженно. Никого не убили, не покалечили. Злость - да, но особой жестокости я не увидел, толпой ногами и битами не добивали. Обычная пьяная драка, мужские разборки «за базар», какие тысячами происходят по стране ежедневно, особенно возле ночных клубов.
Да, надо парней привлечь к ответственности административной, осудить морально, лишить всех спортивных регалий и подвергнуть всеобщему игнору - но пугать их семьи многими годами тюрьмы, замусоривать этой историей все инфополе и создавать фон всенародной ненависти - это, извините, перебор.
Если за всю мою жизнь (особенно в молодые годы) посчитать, сколько раз я давал по морде и получил сам, то по аналогии этих футболистов мне (да и не только мне, а каждому нормальному русскому мужику) в совокупности надо лет 30 в тюрьме отсидеть.
Не те «антигерои» становятся «красной тряпкой» для наших граждан, уставших и озлобившихся от жизненных дрязг и проблем, создатели которых - совсем не футболисты.
Леонид Черток