"Они хотят поссорить Израиль с Россией". Еврейский взгляд на инцидент в сирийском небе

Случайно в передряге
Казенный танк сожгли.
И парня из-под Праги
В деревню привезли.
На кладбище расстались
С ним старые дружки,
И бабы в плач кидались
Под черные платки.
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И мужики хмельные,
Стерев следы со щек,
Кричали, что Россия
Сотрет их в порошок.
И только поп колхозный
Лез спьяну на рожон –
Все спрашивал серьезно:
"За что же умер он?".
Эти строки песни из 1968 года, где краснознамённые танки утюжили свободолюбивую Прагу, я всегда вспоминал, когда слышал о погибших советских солдатах в Афганистане. Их же вспоминаю сейчас, когда кто-то из наших гибнет в Сирии. Неважно, летчик это, боец спецназа, медсестра или танцор из ансамбля им. Александрова. Морщусь, когда читаю – они там за большие бабки рубятся… но, увы, соглашаюсь.
Но эта новость, как политическая бомба, отбрасывающая нашу страну на 50 лет назад как минимум. Кто жил (как я) в те седые времена, наверняка помнит – советский народ пугали жуткими сионистами. Причём не весь советский народ ассоциировал этих сионистов со своими вчерашними соседями-евреями – физиками, математиками, невропатологами, литераторами, кинорежиссёрами, пианистами т.д. – уехавшими на историческую родину. Что-то абстрактное, монструозное, кровожадное (и ничего я не выдумываю, в советской армии установил, что «жидами» в деревнях называли вполне из себя русских завскладов и продавщиц сельпо, не отпускавших в долг).
Вспомните Галича – «Израильская, говорю, военщина… Как мать, говорю вам, и как женщина». Я объяснял деревенских однополчанам, что Израиль – крохотная страна на далёком Ближнем Востоке, где четверть населения правильно говорит по-русски (найдите другую такую землю вне СССР), и которая борется за своё существование супротив арабских орд. Все сразу успокаивались… даже сочувствовали.
Антиизраильское безумие кончилось параллельно с перестройкой. Когда открылись границы, когда уехали все, кто хотел ехать, когда Данелия снял свой ироничный и трогательный «Паспорт». Согласитесь, логично дружить с западной по ментальности страной, где есть такое сильное пророссийское лобби, завязанное с Россией родственными и дружескими связями, а, главное, общей детской памятью. Мы же с ними одни книжки читали, одни фильмы смотрели… согласитесь, уже немало.
И вот такой конфуз! Сирийские ПВО поставленным из России вооружением сбивают российский самолёт… и объясняют это тем, что, де, целились в израильский истребитель, но он… вывернулся. У меня сразу возникла ассоциация с израильским пассажирским самолётом, сбитым украинскими ПВО над Чёрным морем в 2003-м году. Там 78 человек погибло, не 15. Украина признала косоглазие и рукожопость своих ракетчиков, выплатила денежную компенсацию. Израиль, привыкший люто мстить за каждого своего погибшего, лишь вздохнул – не войну же начинать, в самом деле – теперь его самолёты летят по более длинному, но безопасному маршруту.
Но тут возбухнули наши патриоты в Госдуме, один вояка даже предложил разбомбить в отместку парочку объектов на территории Израиля. Кто таков этот грозный вояка, спрашиваете? Оказалось, бывший капитан ВДВ. То есть, максимум командир роты… тот ещё стратег.
Но как же оживилось наше патриотическое телевидение! Ровно до того момента, как Путин объявил Израиль непричастным. Да и сирийский президент Асад подозрительно затянул с соболезнованиями российскому народу, раньше он с этим был пошустрее. Видимо, затянул с консультациями. А, раз затянул, значит, дело нечисто и мокро, это вам любой политолог скажет.
Что делал израильский истребитель в сирийском небе? У этой страны одна задача – не допустить усиления у своих границ иранский войск и группировки Хезболлы (для всех преступной, для России почему-то нет), в планах которых физическое уничтожение Еврейского государства, чего эти двое не считают нужным скрывать. К слову, ни нашему Путину, ни турецкому Эрдогану усиление присутствия Ирана в регионе тоже абсолютно не нужно… зато сирийскому Асаду всё равно, кто спасает его жо… пардон, президентский трон.
Путинское слово, как известно, перевешивает любое соловьевское или прохановское, хоть вместе, хоть по отдельности, публичный ажиотаж вокруг инцидента стал на глазах спадать. И я эту тему не поднимал… если бы не разместил в Фэйсбуке безобидную на мой взгляд шутку про то, что Вася бульничком попал в окно… но он не виноват, так как целился в Изю, а этот хитрец вовремя пригнулся.
Тут на меня накинулись сразу два бывших однокашника. Москвичи. Оба с высшим образованием, один даже с еврейской бабушкой. Никогда до этого политической активности не проявлявшие. Они настаивают на вине Израиля. Что у России в Сирии гораздо больше интересов, чем у еврейского соседа, которому надо вести себя поскромнее. С чего бы вдруг? Потому что Израиль маленький, а Россия великая… вот и вся аргументация.
Я быстро устаю от словесных баталий в соцсетях. Поэтому попросил своего старинного друга, израильтянина Льва Кемпнера, к чьей аналитике я не раз обращался, высказаться по существу вопроса… так сказать, из гущи событий. И вот получил ответ:
Мой друг, Лёня Черток, в очередной раз попросил меня изложить, как он выразился, моё, израильское, видение очередного события. а именно – сбития российского самолёта сирийскими ПВО. Чем поставил меня в тупик. В преддверии Судного дня, который начинался вот-вот, голова моя была занята совершенно другим. В чём я честно Лёне и признался. – Да ты что! – удивился он. - Весь мир гудит. Сирийцы сбили российский самолет российской же ракетой, промазав по израильскому истребителю! А кто у них виноват – угадай с трёх раз.
Угадал я с первого. Но еще не заглядывая ни в какие СМИ, на это просто не оставалось времени, подумал – на войне, как на войне, бывает всякое. Особенно в таком сверх горячем регионе, как сирийское небо. Подобные трагические случайности бывали и у нас, когда люди гибли от огня своих же товарищей. Жутко, тяжело, но это война. И важнее всего, чтобы в этой ситуации и Израиль и Россия повели себя как сотрудники, а не как противники.
На следующий день я открыл вчерашние новости.
Я прочитал, что за несколько минут до начала Судного дня Нетаниягу позвонил Путину, и выразил «выразил скорбь в связи с гибелью 15 членов экипажа российского самолета, который был сбит огнем сирийских ПВО».
Я прочитал, что Путин признал, что самолёт был сбит сирийцами и назвал произошедшее трагическим стечением обстоятельств.
Я прочитал, что Израиль направляет в Россию делегацию ВВС, которая «представит картину произошедшего во всех ее аспектах, включая основные выводы расследования, проведенного армией обороны Израиля».
Я прочитал, что на этой встрече «была подчеркнута важность уважения интересов обеих стран в ближневосточном регионе, и «продолжения внедрение механизмов, способных предотвратить трения».
Короче – умное, профессиональное и конструктивное поведение обеих сторон.
Так что понятно, почему гудит мир. Не весь, конечно, а та часть его, которая спит и видит, как бы поссорить Россию с Израилем. И потому зубами и скрежещет, что не выгорело.
Потому то и выжидал сирийский президент целых два дня, дабы выразить России свои соболезнования. Наверняка чесались у него руки написать, что крушение самолета произошло в результате израильского авиаудара. Но оказалось, что российский президент считает иначе. Вот и пришлось Асаду в своем соболезновании, скрепя сердце, срочно менять «результат израильского авиаудара» на фантасмагорический «результат израильского высокомерия»…
К сказанному мне добавить нечего… а вам?
Леонид Черток