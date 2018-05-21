Развод на три миллиарда. Новые кривляния Петросяна и Степаненко

Вот уж не думал, что страсти по пенсионной реформе отойдут на второй план.

Однако, факт налицо. И это не революция и не отставка кабинета министров в полном составе.

Всего лишь развод двух эстрадных артистов, один вид которых лично у меня вызывает рвотный рефлекс (а уж как рты раскроют…). Престарелая супружеская пара решила развестись, делит имущество с совершенно сумасшедшими суммами, а общество (тупейшая его часть) уже разделилось – кто за Женечку, а кто за Леночку. В постель, правда не лезут, смешно, да и неинтересно в возрасте фигурантов, в основном в карман.

А СМИ этот стыдный интерес только подогревают, что прямо намекает на очередную постановку по отвлечению общественного мнения от более насущных проблем. Ну, сами посудите - приближённые к этой парочке не раз обмолвились, что они не ведут общего хозяйства последние 15 лет (не говоря уже о сексе). И вдруг сподобились делить накопленное… как будто под Чемпионат мира подгадали.

Но сначала я об их жанре.

Помните гениальный диалог в рязановском «Гараже» (вообще самый смелый фильм у этого осторожного автора):

- Чем вы занимаетесь?

- Сатирой.

- Русской или зарубежной?

- Нашей.

- У вас замечательная профессия… вы занимаетесь тем, чего нет. (надеюсь, передал близко к оригиналу)

Понимающий советский зритель посмеивался в кулак – не в бровь, а в глаз. Советская власть, разве что, допускала сатиру в адрес тёщ и пьяных сантехников… максимум вороватых начальников ЖЭКа. Выше – уже антисоветская агитация.

Правда, разрешался беззлобный юмор – «Цыплёнок-табака» Ярмольника, «Красная Пашечка» Иванова, «Авас» Жванецкого. Но дозированно, не чаще пары раз в месяц в программе «Вокруг смеха».

Зато перестройка вынесла на гребень волны и Арканова, и Мишина, и Горина, и Задорнова (не министра), чуть позже Шендеровича. Остро, иногда даже обидно… но в духе гласности, в политическом бомонде обижаться на эстраду и ТВ считалось неприличным. Впрочем, уже тогда появилась конкуренция – «Куклы» на НТВ для умных, «Смехопанорама» на РТР для дебилов (моя оценочная категория). В последней продолжали шутить над тещами, свекровями и соседями… политическую сатиру этот зрительский контингент не хавал. Многие даже стеснялись, что их престарелые родители смотрят петросянщину (например, экс-мэр Архангельска Донской как-то признался в интервью). То есть, уже не надо никакого IQ.

Я не раз высказывал мысль, что, будь моя воля, запретил бы эту петросянщину хотя бы к телевизионному показу, как спланированную идеологическую диверсию по тотальному оглупению нации. И хорошо, что моей воли нет, потому что за сим будет запрещён мой любимый Довлатов, он тоже много кому не нравится.

Кстати, в Госдуме лет 10 назад этот вопрос тоже поднимался. Но даже до обсуждения не дошло, всех убедил один возглас – да вы что, там такие деньги крутятся! Вот страна и обсуждает, какие…

Разговор о неимоверном количестве квартир, о тоннах антиквариата… на автопарк никто не обращает внимания. А сколько получал тот же Петросян при социализме, где был уже популярен? Ставка за концерт вряд ли больше 40 рублей (это без левой неучтёнки), его популярность была намного ниже, чем у Райкина (старшего) или Хазанова. Но первый умер ещё до начала всеобщего эстрадного шабаша, а второй (как к нему не относитесь) держит марку и не разменивается на поток.

Что там у этой парочки в действительности? Интернет шутит – Степаненко столько лет имитировала с Петросяном… смех. И это перекрывает все её актёрские потуги. Всё, на что я случайно натыкался в эфире – торжество пошлости и дурновкусия (опять же, по личной оценке автора). При этом у меня есть знакомые, знающие пару лично. Говорят, в жизни вполне адекватные люди… даже со вкусом. И в приличных компаниях стесняются того, что они делают на экране и в зале. Но… их зритель требует именно этой пошлятины, этого идиотизма, он привык к такой хавке.

Судить… но по какой статье? А как разбираться с Малаховым и Корчевниковым, которые на том же канале выдают аналогичную пошлятину, просто в другом формате? Запретить СМИ муссировать хотя бы сейчас эту тему… а как же свобода слова? Видите, сколько сразу противоречий набежало. Попробуйте прикрыть этот теледурдом, и завтра получите мощнейшее протестное движение «Вся Россия – Петросян», так было когда-то с «МММ» Мавроди. Может, пусть лучше ржут… дебилы?

При этом психологи на полном серьёзе обсуждают причины развода двух телекривляк, рассуждают, что поведение Степаненко вполне стандартно – обиженная женщина (там типа измена) хочет умаслить собственное эго большей частью совместно нажитого, мол, так поступают все голливудские дивы. Сравнение – удавиться… но вы представьте, какими новыми глазами посмотрит часть мужских зрителей на грузную фигуру юмористки. К кому от неё ушёл Петросяша, меня мало волнует – да хоть к болонке, тоже пойму.

А тут ещё поползли слухи, что у главного в бывшей паре есть какая-то молодуха Татьяна, которая беременная, и женская часть заэкранья (та, что перешагнула бальзаковский возраст) начинает брошенке искренне сочувствовать…

Вот тут стоп. Я не думаю, что Елена Степаненко такая дура в жизни, как старается выглядеть на сцене («своя баба, на нашу соседку похожа по коммуналке»). Тем более, она хорошо знает законы шоу-бизнеса, что куда впадает и откуда вытекает. Мне представляется (если всё, о чём нам рассказывают, хоть отчасти правда), что женщина её типа адекватно оценивает собственные сексуальные возможности. А ещё столько лет совместной работы на гастролях и в кадре сплачивает посильнее любого фронта, любого разведбата.

Замечу, это вам не история Джигарханяна с молодой женой, здесь люди не настолько пожилые и ещё вполне вменяемые. Другое дело, что именно тот скандал натолкнул политтехнологов на мысль устроить ещё один отвлекающий от насущного манёвр.

Я не знаю, что могли обещать разводящимся Петросянам, имеющим ВСЁ, за подобную скандальную публичность. Вполне возможно, что пожизненный прямой эфир, говорят, ещё тот наркотик. Но режиссёрской постановкой от истории прёт за версту.

Тогда это подлость. Как над даунами в количестве несколько миллионов издеваться.

Ну, а где вы видели порядочность в таком грязном деле, как политика?

Леонид Черток