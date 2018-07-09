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Няндома ставит "Архоблэнерго" неуд за подготовку к зиме (письмо главы МО)

Именно такую оценку поставили депутаты муниципального Совета МО «Няндомское» АО “АРХОБЛЭНЕРГО» 26 сентября 2018г. на двадцатой очередной сессии, заслушав доклад начальника управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Няндомского района.

            «АрхоблЭнерго» нарушило условия подготовки к сезону отопления и в установленные сроки не заключило договоры на поставку каменного угля и жидкого топлива, что является нарушением приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.13 № 103., постановления администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 16 мая 2018г. № 558.  Не подготовило в установленные сроки, стопроцентную готовность тепловых сетей и котельных. 

Наиболее остро стоит вопрос с отоплением в микрорайоне Каргополе-2. Зимой 2017-2018г.  люди замерзали в собственных квартирах. В январе 2018 года «АрхоблЭнерго» обозначило, что котельное оборудование в мкр. Каргополь-2 не в состоянии выдерживать температурный график при максимальной производительности котлов. Решение проблемы видели в замене оборудования или в применении комбинированного топлива (щепа с пеллетами) и создании резерва запасных частей для оборудования.

Однако на начало этого отопительного периода со стороны АО «АрхоблЭнерго» не предоставлено информации о работах, произведенных на котельной в мкр. Каргополе-2. Договоров на поставку пеллет нет. На вопрос представителя Губернатора Архангельской области В.И. Тоболевой о готовности данной котельной к отопительному периоду, представителем АО «АрхоблЭнерго» обозначено, что «работы проведены согласно программе текущего ремонта. Их качество совсем скоро проверит зима». Данный ответ – наглядно характеризует не только представителя АО «АрхоблЭнерго», но и отношение всей компании к выполнению возложенных на неё обязанностей.

На начало отопительного сезона между АО «АрхоблЭнерго» и организацией водопроводно-канализационного хозяйства не заключен договор по пользованию холодным водоснабжением и водоотведением для нужд котельных. На данный момент, данный факт является самовольным пользованием централизованной системой холодного водоснабжения и водоотведения со стороны «АрхоблЭнерго». Поэтому организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет полное право временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и водоотведение. В связи с чем, работа на котельных может быть приостановлена, чего нельзя допустить в зимнее время.

Постановлениями администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 17.09.2018 № 1137 и от 19.09.2018 № 1143 установлено требование о начале отопительного сезона в МО «Няндомское» с 00.00 24.09.2018 г. Теплоснабжающим организациям было предписано обеспечить своевременный запуск котельных, подачу теплоносителя и завершить подключение указанных объектов теплоснабжения не позднее 24:00 19.09.2018 г. Данные требования нарушены ОАО «АрхоблЭнерго». Так как ни начало отопительного сезона, ни своевременный запуск котельных в обозначенные даты  выполнены не были.

Таким образом, со стороны АО «АрхоблЭнерго» были допущены серьёзные нарушения по готовности котельных, тепловых сетей к отопительному периоду, не созданы запасы каменного угля и дизельного топлива в требуемом объеме, отсутствуют договоры на поставку топлива и воды для нужд котельных, нарушены сроки начала отопительного сезона.

 

 

 

Председатель муниципального Совета

- руководитель Няндомского

муниципального образования                                                                               В.А. Коновалов  

 

14 октябрь 08:48 | : Экономика / Скандалы

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