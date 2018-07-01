Итоги недели с 13 по 19 августа 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Работать по-русски – средний россиянин мечтает гладить кошек в Эгейском море;

- Москва в рейтинг – столица России незаслуженно скатилась на 68-е место;

- За три недели до выборов – архангельские единороссы увлеклись демократией в рядах и СМИ.

Федеральные новости

Экономика: На острие конца

Опросы общественного мнения тревожно взывают – рейтинги правительства и самого президента неуклонно сползают вниз. Первый быстрее, второй помедленнее… но всё-таки. Причина в экономике… больная она у нас.

И дело не только в набившей оскомину (мне во всяком случае) пенсионной реформе, главной на сегодня возмутительнице общественного спокойствия. Народ начинает врубаться, что обмен санкциями никакое не оздоровление отечественной экономики, как нас стараются убедить последние годы. Даже если они касаются напрямую металлургических олигархов… всё равно каким-нибудь концом по простому работяге обязательно шарахнет, а по клерку так точно.

Все эти разговоры о раздаивании самых богатых мордашовых-лисиных… они как раз совсем не в пользу бедных. Здесь как в торговли, где любой новый налог оплатит из собственного кармана наиболее незащищённый покупатель, в данном случае – рядовой сотрудник «Северстали».

И вот новая напасть: 8 августа Госдепартамент США объявил о намерении ввести новые санкции против России из-за отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Ожидается, что первый пакет санкций вступит в силу с 22 августа. Второй - через 90 дней, если Россия не предоставит гарантии неиспользования химического и биологического оружия и не допустит инспекторов ООН на военные объекты. Санкции подразумевают запрет поставок в Россию американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в том числе электроники двойного назначения.

История со Скрипалями (что за говорящая фамилия!) на мой взгляд яйца выеденного не стоит, это вам не «закон Димы Яковлева» и даже не «список Магницкого». Если и грохнули шпиона, так поделом ему, знал, на что шёл, я уже об этом писал.

Смешно, ей-богу, санкции ещё не введены, а рубль вместе с акциями российских компаний уже рухнул. И это несмотря на позитивные (по оценке многих) результаты Хельсинкской встречи Путина с Трампом. Делаем вывод: мировой рынок уже смирился с тем, что слова и улыбочки этих двоих стоят как кулёк семечек в базарный день, и эконмика живёт по своим внутренним законам и понятиям. Войны не будет… но и дружба наступит не скоро.

Всё происходящее сегодня, подкреплённое пояснения в телевизионных ток-шоу, по идее должно привести к очередному всплеску русского американизма. Так, по крайней мере, хотели бы наверху (в Кремле). Однако замеры в эту сторону не делаются, по крайней мере, их результаты не публикуются. А вот рейтинг наших покатился вниз, и это уже глупо скрывать. Нечто подобное мы могли наблюдать в начале 80-х прошлого века. В том, что в каком-нибудь Саранске беременным женщинам выдавали молоко по талонам, газета «Правда» обвиняла милитаристскую политику Вашингтона и лично президента Рейгана. Но народ к тому моменту уже начал врубаться и всё чаще цитировать дедушку Крылова «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?». Именно на этом прозрении и рос рейтинг Горбачёва, а потом Ельцина, что привело ту партию и ту страну к предсказуемому плачевному финалу.

Нас долго пугали россказнями о военной угрозе со стороны США, о тех жутких «звёздных войнах». А на выходе Америка переиграла СССР экономически практически вчистую. Сейчас им это будет сделать гораздо сложнее – капитализм (даже в нашем суверенном варианте) гораздо устойчивей любого социализма, при нём потребительской рынок вряд ли оскудеет (с потерей хамона вроде смирились).

Играться санкциями-антисанкциями, конечно, забавно и даже укрепляет национальное самосознание. Но вот выводы профессионального экономического аналитика: Наша страна (Россия) будет вынуждена развивать серую экономику: будут создаваться офшоры в серых зонах, через которые пойдут потоки технологической запрещенки. Кстати, пресловутое импортозамещение, основанное на отверточной сборке, типа РЭП-Холдинга, сдохнет в одну секунду. Да, за это время мы научились отливать для компрессоров чугунные станины, но турбинные лопатки и колеса мы делать не сможем. Мы опять откатимся в 70-е годы. Это наш собственный технологический потолок.

Таки прав. Наивно предполагать, что Америка врубает свои санкции для того, чтобы убрать Путина, такие примеры трудно найти в современной мировой истории. Их конгрессмены действуют исходя из своего американского представления о мироустройстве – наказывают точечно российскую элиту и ждут, когда ЭТИ начнут выводить свои капиталы из проклятых Штатов в разлюбезную Россию, продавать недвижимость в Майами и пр. И никак не дождутся, что выше их понимания. Поэтому эксперимент будет продолжен.

И как выходить из этой ситуации? По моим наблюдениям, большинство россиян продолжает жить Емелиной мечтой о говорящей щуке. Или золотой рыбке. Или скатерти самобранке. Или неразменном пятаке. Короче, что-нибудь из сказочного арсенала при минимальном приложении собственных сил и талантов.

Это видно по молодёжи, рассматривающей самые сумасшедшие, но высокодоходные бизнес-проекты… как будто в кооперативное время живём. Это видно из интернета, по опыту тех, кто рассчитывает сносно прожить в амплуа блогера (такие имеют наглость и дурь переться в политику). Об этом мне сообщают знакомые редактора федеральных изданий – у них особой читательской популярностью пользуются публикации о разного рода экзотических занятиях, за которые где-то кому-то даже платят деньги.

Например, на маленьком греческом острове Сирос открыта одна вакансия, где в дополнении к вполне приличной даже по среднеевропейским меркам зарплате прилагается дом с видом на Эгейское море. Электричество и вода в нём оплачиваются, а работа заключается в следующем: присматривать за 55 кошками, кормить и гладить животных и при необходимости отвозить их к ветеринару. Такая работа занимает примерно 4 часа в день и особенно подходит взрослым, надёжным людям старше 45 лет. Большим преимуществом будет наличие ветеринарного образования. Собеседования пройдут в конце августа по скайпу…

Я от такого объявления сразу начинаю чихать, представляю, какая запашина в доме… да на всём острове, где одномоментно находятся 55 кошек. И что это за труд за ними всеми ухаживать… какие там 4 часа в день?! Однако телефоны напечатавшей это объявление редакции разрываются от звонков готовых хоть завтра…

Это, конечно, больше шутка. Но вот то, о чём российский обыватель не задумывается. Современная капиталистическая экономика, в том числе российская, держится на банковском кредитовании, ибо мало у кого есть свободные деньги на развитие. А под санкции попадает Сбербанк (ляд с ним, «Аэрофлотом»), на него приходится примерно половина всей кредитной нагрузки экономики РФ. И сейчас вряд ли кто сможет предсказать, насколько наш Сбер окажется устойчив, ожидать ли схлопывания банковской системы, которое не только приведёт к коллапсу большинства отечественных компаний, но и к обрушению рынка импорта, живущего за счёт заёмных средств.

Последнее откинет нас к концу 80-х, когда рушилась страна, а «Ашан» победил коммунистическую идеологию. Правда, в современном варианте нет уверенности, что систему снова победит не потребительский рынок, а новый ГУЛАГ и прочие мерзости диктатуры.

Может, я и сгущаю… но готовыми нужно быть ко всему

Рейтинги: Москва, которую я люблю

В мировой печати опубликован список городов, самых комфортных для проживания.

На первом месте Вена (не бывал). Считается культурной столицей Старой Европы (что спорно). Знаменита своим одноимённым шницелем. Говорят, дорогой город. Тогда в чём комфорт, какие критерии?

А, вот - До этого на протяжении семи лет первое место в рейтинге удерживал австралийский Мельбурн. Несмотря на то что и в этом году он показал улучшение показателей и достиг отметки в 98,4 пункта, Вена сумела обойти его по уровню стабильности и безопасности. На третьем месте по комфорту оказался японский город Осака, четвертым стал канадский Калгари. Замыкает пятерку лучших крупнейший мегаполис Австралии Сидней.



Как же всё относительно в этом несовершенном из миров. У меня нет ни одного знакомого, обосновавшегося после эмиграции в Вене, хотя многие уезжали именно за стабильностью и безопасностью. Или не знали?

Ищу Москву. Она с Санкт-Петербургом аж на 68-м и 70-м месте соответственно. А год назад вообще позор был – скатилась на 80-е место. Оставалось успокаивать себя, что в Киеве ещё хуже (опаснее, ненадёжнее) жить (131 место).

Что же подняло нашу нерезиновую? Скорее всего, ЧМ-2018, который болельщики-туристы оценили более чем благосклонно. И штукатурка в отремонтированных отелях на головы им не падала, и таксисты не всех иностранных фанатов в Химки вместо Лужников увозили. Были какие-то сообщения о карманных кражах, но где их нет – мегаполис есть мегаполис.

И вообще, понятия безопасности и комфорта у всех разные. Когда я в 90-м возвращался из Нью-Йорка в Москву, остающиеся крутили пальцем у виска и рассказывали страшилки одна другой страшнее (и смешнее). Особенно запомнилась такая – «мой двоюродный брат в булочную с ружьем для подводной охоты ходит!». И ведь ни разу не Макаревич…

Так вот, приехав ещё в советскую Москву, которую уже наводнили рэкетиры и сами-мы-неместные, я ощутил… полнейшее спокойствие. Потому что на улице не было (простите за неполиткорректность) приставучих цветных в обдолбанном состоянии… а уж со своими я как-нибудь договорюсь.

И вообще, что такое Москва?

Для меня - это солнце на кремлёвских звёздах, дом детства стоял как раз напротив, и «Солнце красит нежным светом…». Не помню зимнюю Москву в нежном возрасте, не хочу помнить, не мой сезон.

Помню тучи пыли над городом, когда ломали Арбат, уникальный своими двориками (никаких лачуг и бараков), вставляя инородное тело Калининского проспекта, подсмотренное и скопированное в совсем ином по энергетике Стокгольме. Сколько площадок погибло, сколько зданий со своими неповторимыми именами… огромный пласт столичной культуры, который уже никогда не восстановишь. Только в фильмах можно кусочки увидеть («Мой младший брат» А. Зархи, рекомендую), или в песнях Окуджавы услышать.

А вот Зарядье. Заново отстроенное, с природными зонами, где сегодня, как пишет интернет, стало модным совершать дефлорацию (наш ответ американскому автопрому). Я помню его догостиничный период. За неимением своего двора, в детстве меня часто водили гулять на Красную площадь, такая помпезная игровая площадка. Идём с бабушкой по Малому каменному мосту к красавцу Собору Василия Блаженного, а я с интригующим ужасом смотрю направо, где совсем другая жизнь. Где бараки, тявкают собаки и сушится на верёвках бельё, туда так и тянет. Бабушка делает страшные глаза и пугает - не вздумай, там тебя схватят, через мясорубку пропустят и пирожков наделают. И ведь делали… или бабушкины байки? Интересно, на каком месте по безопасности была Москва в отсутствии рейтингов и за «железным занавесом»?

Потом на этом месте как-то незаметно выросла гостиница (тогда что-то значимое строили довольно быстро, по колхозному принципу, не считаясь с затратами). Не гостиница, а целый микрорайон, с корпусами, несколькими ресторанами, кинотеатром и даже своим киноконцертным залом. Монументально! С виду – уродина уродиной, бельмо на праздничном лике центра столицы. Но разве кто-то задумывается об этом в детстве. Задумывались о другом – почему тебя в родной стране, в родном городе куда-то не пускают, а негров – пожалуйста?

Гостиницу снесли. Жалко? Ничуть, очень неудобная с крошечными номерами, перестраивать такую громадину не имело никакого смысла. О новом парке с разными климатическими зонами отзывы противоречивые… так ведь на всех не угодишь.

Мне говорят – ты Москву не узнаешь, это совсем другой город даже визуально. Я и не стремлюсь… да и вряд ли когда-нибудь получится. Друзья, возвращающиеся из-за границы после долгого отсутствия, либо влюбляются в новый для себя город, либо активно его не принимают.

Не принимают уничтоженной старой Москвы, где тоже аляповато понатыкано много чего из стекла и бетона. Не принимают людского затора в метро, когда переход с линии на линию в час пик может занять минут 40, а то и больше. Не принимают пропавший московский говор, если кто-то и акает, то нарочито, типа «я мааасквичка, но с Вооологды». Цены на недвижимость никто не принимает, я в том числе.

Зато в этом городе всегда есть выбор. Можно пообедать и на 5 000, и за 500, причём не всегда с различием по качеству и вкусу. В огромных гипермаркетах такие скидки, что бабушки с пучками редиски у метро проклинают конкурентов. Одежду в бутиках и на вещевых рынках не отличишь (а она часто от одних поставщиков). Стоимость билетов в кино отличается в разы… особенно на второй неделе проката.

Моя мама-пенсионерка, иногда наведывавшаяся в Архангельск, пройдясь по магазинам и проехав на требующем оплаты транспорте, только качала головой – «я бы на свою пенсию здесь не прожила, а в Москве ещё и откладываю».

Работа… так это для каждого индивидуально, по способностям и уму.

Так что мне обидно за свою Москву… откуда 68-е место?!

Региональные новости

Архангельская область: Выборы, как они есть

До выборов ровно три недели.

По телевизору идут дебаты. Как обычно, в самое несмотрибельное время – то в начале рабочего дня, то во время ужина и сериалов.

Те, кому удаётся включить телевизор в нужное время, говорят об убожестве кандидатов. Алексей Морозов, журналист-некрополист (последнее важно): Это просто атас. Такого убожества давно не встречал, причем, практически во всех партиях. Уровень мышления - ПТУ или спецшкола (имеется в виду не английская, а для умственно отсталых). Но ведь рассуждают о вечных материях. Сразу вспоминается профессор Преображенский: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Так вот, лучше не петь, когда не умеешь, и лучше молчать, когда нечего сказать, кроме глупости... Мельчает "архангельская политика", - кандидаты-гномики рвутся к власти.

Коллега Морозов вообще один из самых интересных наблюдателей в этом избирательном сезоне. Неясно, в каком качестве он появляется на страницах муниципальной газеты «Архангельск – город воинской славы», то ли сотрудник на зарплате, то ли внештатник на гонораре. Но в своих аналитических статьях мочит всех, единороссам тоже достаётся. Причём остро, иронично, всё-таки перо профессионального драматурга – «люди-невидимки», их в Яндексе не найти; у одних в декларациях миллионы, у других одни нули; все против миграции из региона, но конкретных идей выдвигается немного.

Неужели на партию власти действительно снизошла демократия (о чём говорит и партийный разлад в семье госдумовского депутата Палкина, уже раз сто обсуждённый и осуждённый)?! Всё-таки нет, скорее, недосмотр местных пиарщиков от «Единой», в первую очередь, Удалкина (запутался поморский Труффальдино в обслуживаемых персонах).

Но это столичные разборки… а что в глубинке?

В 23-м одномандатном округе, объединяющем Шенкурский и Няндомский районы, интрига сохраняется. По моим сведениям, кандидат Холодов, променявший «Единую Россию» на «Родину», заметно нервничает. Что вполне очевидно – за плечами у местного агрария два созыва, а в активе одна сплошная говорильня и обещания.

Основная схватка, как предсказывают наблюдатели, развернётся между Иваном Новиковым («Едина Россия») и Игорем Арсентьевым (ЛДПР). Они даже внешне немного похожи… не говоря уже о харизме – примерно одинаковый возраст, оба молодые амбициозные политики, строящие собственную партийную карьеру.

А теперь о различиях. Иван, хоть и местный, но шенкурский, няндомский электорат побольше числом будет. Чиновник областной администрации из особо приближённых, можно сказать, что получил волшебный пендаль доверия от самого губернатора. Последнее означает административный ресурс… вот только как эффективно его использовать в условиях протестной глубинки, где ещё в советские времена мужики мечтали подпалить избу председателя сельсовета от нелюбви к любой власти, кроме царской?

Вокруг Игоря тоже ходят слухи, что к нему в помощь понаехали московские политтехнологи по приказу, чуть ли, не самого Жириновского. Слухи-то они слухи… но прибавляют веса молодому, но уже опытному деятелю партии, избиравшемуся в 2016-м в Госдуму, а год назад чуть выигравшему довыборы в облСобрание как раз по Няндомскому району.

То есть, результат кампании пока неочевиден.

И в Онеге весело (22-й одномандатный округ). Напомню, там в схватку за приз в виде депутатского мандата вступили мини-олигарх местного масштаба Эдуард Володенков и зам. председателя онежского районного Собрания Михаил Завьялов. (Есть там и третий, Анатолий Кожин, вроде бы единоросс, но выбравший в этом политическом сезоне «Родину»… из обидчивых. Вроде человек известный… бывший замгубернатора периода Ефремова, бывший кандидат в мэры областной столицы периода Нилова, бывший спикер АрхГорДумы периода Донского и прочее… но везде бывший и для Онеги он никто. То есть, и обсуждать нечего).

Здесь драматургическая завязка сюжета в том, что первый кандидат ещё недавно выступал под сине-жёлтыми знамёнами ЛДПР… а потом взял и перекрасился в единоросса, посчитал, что так надёжней. Завьялов же был и остаётся верен идеалам Владимира Вольфовича.

Излишне напоминать о подозрительности российской глубинки к любым богатеньким, это вам не Москва. Мотивация простая, но действенная – как так, мы все здесь третий хрен без соли доедаем, а у этого клешня омара изо рта торчит! А еще в России исторически не любят хитрованов, тем более, политических отступников.

Основной же минус партийного выбора Володенкова - это злая память Онежского района о депутатах от «Единой России». Был Савкин, криминальный профбосс… сел по целому набору уголовных статей. Был Назаров, в мае прошлого года обыгравший, кстати, именно Володенкова. Этот просто исчез - не появился ни на одной из сессий, удостоверение не получил, ни в один комитет не заявился. Видимо, производство пива не отпускала человека исполнить долг перед избирателями… слов нет, пивоварение (а также розлив, маркетинг и продажа) – штука увлекательная и затягивающая… но… короче, нет человека, нет и интересов избирателей. Нарисовался где-то в Приморском крае, говорят, посмеивается.

Скажете – единичные случаи, не повезло Онеге? Я-то соглашусь… а вот местный избиратель вполне справедливо решит попробовать выбрать кандидата от оппозиционной партии. Вдруг такой не исчезнет и не сядет (тьфу-тьфу-тьфу).

Вы просили хлеба и зрелищ? Получите, по крайней мере, последнее…

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD