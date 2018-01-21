Шпион вышел вон. Трудные уроки Сергея Скрипаля

Криминально-политическая бомба, разорвавшаяся, когда совсем не нужно – под самые выборы российского президента (в иное время даже прикололо бы). Все ожидали громких разоблачений из-за океана в отношении чиновников-депутатов, хранящих на…работанное отнюдь не в сбербанке. Этот шах, по ходу, отложили.

В Лондоне отравился некто Скрипаль с дочерью. Сначала выяснилось, что он русский. Потом, мало того, ещё и экс-полковник ГРУ, обвинённый в измене Родине. Потом выяснилось, что не отравился, а отравили… чуете, как делом Литвиненко запахло? Правда, травили уже не полонием, а каким-то новым спецсредством под номенклатурным псевдонимом «новичок». Всё-таки прогресс в душегубстве тоже не стоит на месте…

И сразу все указали на Россию, как будто только ей Скрипаль был нужен. Наша сторона по укоренившейся за последние 18 лет привычке стала отбрёхиваться (в 90-х часто соглашались с предъявленным и извинялись. «В мире могли остаться какие-то запасы газа, в том числе у террористических групп, но даже если Великобритания и вышла на то, что вещество было изготовлено в России, в чем я лично очень сомневаюсь, то абсолютно не означает, что Россия все это организовала и провела», - свою версию выдвигает зампред комитета Совфеда Евгений Серебренников. Типа – в нашем дачном посёлке не только Мишка Квакин сады обчищает… ну, чисто «Тимур и его команда»!

Сначала немного теории. Имеет ли страна право карать предателей не только на улицах Москвы, но и какого-нибудь Солсбери? Юридически – нет. А морально? Мой покойный тесть рассказывал, как во времена афганской компании дарил особо несговорчивому вождю одного из пуштунских племён роскошный халат, тот примерял… а через недельку-другую загибался от неизвестной местной медицине кожной болезни. Или убийство Степаны Бандеры в Мюнхене в 1959 году, по одной из версий, его как бы случайно укололи в ногу отравленным штырём зонтика… и пришёл националисту карачун. По-моему, любая внешняя разведка мира будет гордиться подобными спецоперациями.

Однако метод исполнения зависит от поставленной задачи. Вряд ли России именно сейчас нужны международные скандалы, да ещё связанные с ликвидацией. Хорошо-хорошо, могу допустить, что как раз после того трагического завтрака агент Скрипаль намеревался прямиком отправиться в штаб-квартиру МИ-6, чтобы заложить очередную порцию наших государственных тайн. Но зачем для уничтожения предателя нужен какой-то особый спецгаз, который ещё нужно доставить на территорию суверенной, хорошо охраняемой страны? Не проще ли организовать грузовик с обкуренным водилой за рулём? Или уличного грабителя в подъезде? На худой конец сотни раз проверенный способ, как угомонить неугомонную тёщу – кирпич с крыши. Когда стреляли в Кеннеди, по-другому до него было не дотянуться. Когда изничтожали Бандеру (поделом ему, кстати), это был акт возмездия, все, кому он адресовался, всё поняли. Скрипаль-то кто такой?!

Ну, и пошла реакция. Английская сторона уже угрожает высылкой 23-м российским дипломатам, которых она давно подозревает, как агентов… агентов чего? При СССР все дипработники были по совместительству конторскими, без этого за границу не попасть. Просто у каждого были свои служебные функции – одни шпионские закладки делали под скамейкой в Гайд-парке, другие закладывали своих коллег на Лубянку. Я эти скандалы со школы помню. Как-то в «Комсомольской правде» опубликовали гневный панегирик по поводу такой же высылки дипломатов из Лондона. Так учителя ходили сияющие, как будто их медалью «За доблестный труд» наградили – в списке разоблачённых был выпускник нашей 19-й с английским уклоном.

Ещё грозятся применить санкции к зарубежному рупору кремлёвской гласности – телекомпании «Russia Today», слишком активно отплевывающейся от любых обвинений в российскую сторону. Тут и у нас есть, чем ответить. Например, изъять из российских библиотек их Шекспира с Конан-Дойлем. Или запретить преподавание английского языка в средних учебных заведениях, отдав освободившиеся академические часы учителям физкультуры. А то наша Мария Захарова в последнее время всё мельче и мельче плавает – всего-то пригрозила лишить британские СМИ аккредитаций. Да кто у нас это заметит?! Впрочем, как и там запрет RT…

Или вот - Тереза Мэй подтвердила, что частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия Чемпионата Мира по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут. Будет ли участвовать Великобритания в соревнованиях — пока не известно. Рискну предположить, что эта леди не болельщица ни разу, а наши люди ходят на стадион не для того, чтобы на чужих премьеров глазеть. Ну, а смелая эта не-мать Тереза скорее всего потому, что у неё нет ни вкладов в наш Сбербанк, ни поместья в Новой Риге. Вот, над чем бы стоило поработать, повязать их тем же, чем они нас. Что касается футбола… этим летом стоит попробовать сотворить такое, чтобы к нам вообще никто не приехал. Ни Германия, ни Голландия, ни Аргентина с Бразилией… глядишь, и мы в чемпионах в связи с неприбытием соперников. За такой фурор и десятка скрипалей не жалко!

А вообще Лондон нам, как родной. Мне ещё в 90-х жаловались, что чеченцев там, что на Рижском рынке. И ещё всяких беглых. Сразу появился подзабытый Чичваркин, который в конце нулевых из самых перспективных российских миллиардеров (поднялся не на нефти с алюминием и даже не на палёной водки, а на мобильниках) как-то незаметно тоже стал врагом народа (говорят, кто-то не выдержал и таки отжал у олигарха в джинсах его «Евросеть»). Теперь Женя жалуется, что за ним следят шпионы Путина… интересно, что он там курит?

А ведь точно курит. Тот же Михаил Ходорковский гуляет по Лондону безо всякой охраны. Во-первых, отдал своё (точнее, у него отобрали), во-вторых ни Скрипаль ни разу, в-третьих, его и без таких дутых сенсаций хорошо слышно.

Теперь серьёзно. Я вполне допускаю, что лично президент Путин не был в курсе спецоперации, что готовила российская СВР. Просто Сергей Скрипаль не та величина, чтобы за ради неё тревожить самого вероятного победителя президентской гонки. Возможно, рассчитывали, что он сам из профессионалов, сможет понять и простить. Но тогда совершена убийственная небрежность! Путин – начальник строгий, разборки будут самыми серьёзными, я даже представить не могу того смельчака (хотя круг фамилий известен). Ведь по факту получается, что наш президент на словах грозил серьёзным стратегическим оружием всем недоброжелателям, «кто покусится», а на деле пустил в ход яды, как-то подленько. Представляете, что он сделает с теми, кто так опустил его международное реноме? И это ещё раз говорит не в пользу версии причастности России к ликвидации Скрипалей. А ведь там пострадали ещё и другие… кому просто не повезло. Да за такое погоны полетят со свистом!

Впрочем, в этой истории британская контрразведка тоже выглядит некрасиво – проворонили теракт на своей территории, сопряжённый с доставкой спецгаза. Только хитрая Мэй сумела повернуть ситуацию так, что о лопухнувшихся британцах никто и не вспоминает, все осуждающе смотрят на Россию. Ещё и с облегчением вздохнули – наконец-то мир вернулся в догорбачёвские времена противостояния света и мрака, симпатии запада на английской стороне. Что это, как не искусство высшей политики.

А ещё я знаю, кто первым найдёт убийц этого Скрипаля. Кто-то из 23 высылаемых российских дипломатов… может их жёны, которых вряд ли радует перспектива поездки Лондон-Москва без обратного билета. И тогда… ох, не завидую я тем киллерам, какую бы организацию они не представляли – им электрический стул массажным креслом покажется!

Леонид Черток