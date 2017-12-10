Итоги недели с 26 марта по 1 апреля 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Обожжённое Кемерово – губернатора Тулеева спасла от увольнения протестная активность населения;

- Россия в лидерах пиратства – всё дело в дорогих билетах и некачественном контенте;

- Налог на отдых – россиян тянет на турецкие пляжи любовь ко всему иностранному и жадность своих;

- Слёзы и гнев – по Архангельской области прошли акции скорби и протеста.

Федеральные новости

Кемерово: Бесчестный Аман

Об этом больно писать. Хотя пишут все. Потому что надо что-то сказать… ибо – «если хочешь попасть в палачи, Промолчи, промолчи, промолчи» (Александр Галич).

Проще, конечно, проклинать. Владельцев-буржуев, вороватый госпожнадзор, равнодушную власть, циников-телевизионщиков. А я всё-таки попробую разобраться… насколько толерантности хватит.

Во-первых, проявлю корпоративную солидарность. В воскресенье ещё мало кто понял, что за кошмар происходит в Кемерово. Ну, пожар, мало ли их случается по выходным. Специально позвонил знакомой журналистке, только несколько лет назад перебравшейся из того региона поближе к Белому морю. И её ничего не торкнуло, хотя, казалось бы. Население столицы Кузбасса чуть более полумиллиона человек, это не многомиллионная Москва, и редкий турист залетит туда полюбоваться на красоту промзоны.

Теперь поставьте себя в положение телевизионщиков. Сейчас порядок такой – сами телеканалы практически ничего не производят, они покупают готовый контент у частных фирм. Воскресный вечерний прайм-тайм… зритель требует чего-нибудь лёгкого, смиряясь с новостными итогами, как с неизбежностью. И вдруг сетка вещания меняется. Кто-то наверняка помнит, в советские времена, если диктор обратился не «добрый вечер, дорогие телезрители», а «здравствуйте, товарищи», и к бабке не ходи – в стране что-то произошло нехорошее.

Это настолько живо в нас, что перепугать население огромной страны никакой Эрнст не рискнёт без отмашки из Кремля. А она оттуда не поступала… какие претензии к телеканалам? Не говоря о различных штрафных санкциях, которые предусмотрены в каждом договоре. Нет указаний сверху – нет и форс-мажора. Так что все обвинения в чёрствости… сами знаете куда и к кому. В конце концов, скорбь должна быть у каждого в душе, сами не включайте комедий Гайдая, не слушайте радио «Шансон», не танцуйте твист и пр.

И такой момент. Приведу рассказ женщины, матери ребёнка-инвалида, увиденный мной в одной из соцсетей. Она очень переживает за маленьких кемеровчан и, тем не менее - …в прошлом году моя дочь участвовала в конкурсе детей - инвалидов. Дети готовились весь год, должны были выступать в театре Эстрады. Съехались со всей страны, и вся жизнь этих детей-борьба. Но их выступление отменили из-за падения самолёта и траура. Никто не отменяет праздники, когда умирают дети в больницах, которым не помогли, и это происходит по всей стране и каждый день. Но жизнь этих детей не так важна, как жизнь детей, погибших в торговом центре? Вам есть, что ей возразить? Мне – нет… это же не КВН отменить. У каждого своя правда.

Пятый день читаю о том, что в СССР не было таких смертоносных торгово-развлекательных центров. А были типовые кинотеатры с двумя обязательными выходами на обе стороны зрительного зала. Если их и закрывали, то только на скобу… вдруг кому-то надоест лабуда на экране. Попасть в воскресный вечер в кинотеатр было ох, как непросто, даже на фильм, который всю неделю крутили в городе. Почему? Потому что других доступных развлечений не было. Даже по деньгам, не каждая советская семья могла позволить себе ресторан хотя бы раз в месяц.

Впервые с ТРЦ я столкнулся в Америки. И подумал – как клёво, тут и поесть (витрины с кухнями народов мира), и посмотреть, и одеться. У нас же тогда детская комната была только при милиции, а из поесть – мороженое в ГУМе. Да и в этом главном торговом центре исчезнувшей с географических карт страны табуны приезжих ходили-бродили в ожидании выброса какого-нибудь дефицита, какие уж тут развлечения. Я не слышал, чтобы в США горели торгово-развлекательные центры, но не исключаю, что такое и там случаются. Зато часто стреляют в школах… у каждого свои проблемы, своя беда.

А вот чего точно нет в Америке, так это малого бизнеса, имеющего миллионные обороты. У нас это система… ресторан, который входил в развлекательный комплекс, где я три года проработал управляющим, по документам проходил, как закусочная. И налоги меньше, и требования проще, и, главное, никто не удивляется. Было это двадцать лет назад, хотя сомневаюсь, чтобы что-то изменилось. А уж пожарная охрана – совсем отдельная тема, у них в определённые дни был зарезервирован стол, иначе закроют на фиг. Сейчас, конечно, правила ужесточат, они ещё больше хапать будут. Потому что в Китае даже публичные расстрелы не спасают от коррупции, такова человеческая природа. В Америке же… да и вообще в западном мире, другая традиция, там хапать просто невыгодно, лучше госслужашему жить спокойно, на то есть разумный выбор. Мы же с Китаем просто не наелись за годы полунищего социализма… и ещё неизвестно, когда брюхо набьём.

В сетях возмущаются – «Зимней вишней» владел долларовый миллионер, постоянно проживающий в Австралии. А вы хотели, чтобы это был школьный учитель истории? Таких чудес даже в Америке не бывает.

Кто виноват – найдут обязательно. Формально уже нашли, тот самый начальник охраны с дипломом повара. Возможно, накажут главу областного Госпожнадзора, чтобы показать серьёзность намерений. За один только дом в 500 с лишним квадратных метров уже стоит. Ну, и всяких администраторов, кто имел несчастье работать в то страшное воскресенье. А вот Амангельды… что-то сомневаюсь. Хотя Путин просто обязан обратить внимание на неадекватность губернатора Кузбасса – просить прощения и благодарить лично его, а не пасть в ниц перед народом. Однако, по всем приметам Тулеев ещё какой-то срок продержится… полгода… год… Просто наш президент очень не любит, когда на него давят со стороны. Нечего было кричать на площадь «Тулеева в отставку!». Это должно быть личное решение гаранта Конституции без всяких подсказок!

Кстати, а сколько пришло на тот митинг? Даже по оценкам независимых экспертов (не Тулеева с замами) что-то около 4 тысяч. Это на полумиллионный город, морги которого забиты детьми. Маловато будет, значит, всех всё в принципе устраивает. Тот же Тулеев, который за 20 с лишним лет правления не смог переступить через собственный восточный менталитет и подготовить хоть какую-то смену. Он над губернским народом уже открыто издевается, зато избиратели ходят на выборы исправно и голосуют за ТОГО. А Путину что, больше всех надо… он посмотрел и улетел. Вполне логичное поведение.

Сейчас в интернете идёт кровавый спор – сколько людей действительно погибло в «Зимней вишне» (то-то мне фильм никогда не нравился). Звучит цифра 400… хотя знакомый мчс-ник говорит, что занижать потери больше, чем на 30 % рискованно, можно на скандал нарваться. Кстати, норматив этот появился при Шойгу. Который для неискушённых россиян герой-спасатель, а для профессиональных пожарных – вражина, разрушивший их службу, разделившей профессионалов на тех, кто тушит, и тех, кто проверяет, как на касты. И это разрушительно действует на личности последних.

Нет, я не верю в цифру 400. Я ещё во многое не верю, о чём в соцсетях говорят. В то, что это был теракт исламских террористов не верю. В то, что так евреи добывали необходимую им в Песах кровь христианских младенцев, тоже не верю. Я не доверяю поведению Игоря Воловикова, ставшего буквально в одночасье главным кемеровским героем. У мужика погибла в огне вся семья, а он вступает в диалог с вице-губернатором даже без мата. Да я бы на его месте вырвал чиновнику кадык… не потому, что именно он виноват, а просто это нормальная мужицкая реакция. Или их чем-то там обкололи, в чём тоже не уверен. В искренность слов сенатора Мизулиной о главном пострадавшем в кемеровском пожаре верю безоговорочно, только не понимаю, зачем эту полоумную плесень держать в представительных органах власти. В гидранты без воды верю сразу, ибо это исконное российское. Но параллельно с этим не верю, что проверки к чему-нибудь приведут, кроме увеличения бремени на бизнес. Потому что ещё в советской школе видел, как проверяют, указывают, исправляют… а потом всё возвращается на старые места, ибо так удобней жить. Бороться с национальным характером… нонсенс.

Меня другое убивает – то, что народ готов поверить в любой кошмар, в любую пакость, в любую ложь в адрес власти. Например, в то, что губернатор Кузбасса больше года назад потерял краткосрочную память, что не может стоять вертикально без поддержки, и это ещё не повод отправить его на заслуженный отдых. Маразм? Да, причём массовый.

Но уж в этом точно не австралийский миллионер из Кемерово виноват…

P.S. Новость последнего часа: губернатор Тулеев подал в отставку. Сам подал, а не уволили… почувствуйте разницу.

Культура: С «Весёлым Роджером» наперевес

Россия, как выяснилось, пиратская страна. Пиратская в современном понимании.

Давайте признаемся честно, мы привыкли жить на халяву. С тех самых советских времён. Книги по три рубля… в какой другой стране такое было! Впрочем, книги те, что издавались и печатались несусветными тиражами. Начни сейчас перечислять что названия, что авторов, вы только плечами пожимать будете. А те, что на века… точно помню – «Петербург» Андрея Белого при номинале 2.20 шёл на книжной толкучка у памятника первопечатнику Фёдорову по 20 руб. минимум.

И это то, что издавалось официально. А самиздат… вот, где настоящее пиратство. Там штрафом уже не отделаешься, минимум пять лет мордовских лагерей за антисоветскую агитацию… за «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и того больше. Чтобы вы думали – читали, распространяли… вот, что значит «самая читающая страна». Тут не только тяга к культуре, в основном, тяга к правде. И ещё немаловажный нюанс – принадлежность к группе избранных, даже если не очень понимаешь, что там у Бердяева или Автарханова написано.

Музыка… Фирма грамзаписи «Мелодия» против музыкальной культуры всего мира. Гибкие вкладыши в журнал «Кругозор» с четырьмя песнями Beatles как маленькая дверь в большой мир, миньоны с Высоцким как реверанс общественному мнению, пласт «По волне моей памяти» как лучший презент знакомому мяснику. Магнитоальбомами советская власть принципиально не занималась, вот где настоящая пиратская вольница. За кассету с песнями Галича, может, и не посадят, но из института вылетишь запросто.

Кино… Тут всё монополизировано государством. Цены на билеты смешные – от 25 коп. на дневной до 75 коп. на вечерний, в Америке я от их пяти баксов за cinema ticket чуть умом не тронулся. И с такими ценами наш кинематограф к началу 80-х ухитрялся давать в госказну налогов больше, чем табак… впереди была только водка. Вот, что значит отсутствие прочих массовых развлечений, репертуарный театр ведь не для каждого, и спектакли там идут десятилетиями, весь остальной набор массовых развлечений – разлагающая отрыжка капитализма. Правда, отыгрались в эру видео… когда даже центральные телеканалы гнали ворованные копии, с этого начиналось, кстати, НТВ.

Но мало кто знает, что воровать копии зарубежных фильмов первым начало родное государство. При каждом иностранном посольстве находился отдел культуры, в обязанности которого входила продажа фильмов своей страны на бездонный советский кинорынок. По бросовым, кстати, ценам, лишь бы запустить к нам бациллу их красивой жизни (которая, к слову, всё-таки инфицировала социалистический строй).

Отборочная комиссия, как правило, собиралась на базе Госфильмофонда в Белых столбах (ближнее Подмосковье). После просмотра первой части один из киномехаников рысью мчался вниз в подвал, где стоял под парами копировальный аппарат… и так до конца фильма. Потом традиционно поднимался тост за дружбу между советским и американским (французским, немецким, итальянским…) кинематографом, за культурный обмен… председатель комиссии косился на окошко кинобудки. Как только оттуда давали отмашку, произносилось дежурное –«…но, к сожалению, для нашего проката этот фильм не подходит по ряду идеологических причин, ждём от вас других предложений». А потом мы удивлялись, почему во ВГИКе и в просмотровых залах «Мосфильма» нам крутили шедевры мирового кинематографа в чёрно-белом варианте (техника перегона была несовершенна).

К чему это я? К тому: Согласно отчету компании, работающей в сфере защиты интеллектуальной собственности, посещаемость пиратских сайтов в мире по итогам 2017 года выросла на 1,6% и составила 300,2 млрд визитов. Так, в США число визитов на сайты с нелегальным контентом оценивается в 27,9 млрд, в России - в 20,6 млрд, в Индии - в 17 млрд. В десятку рейтинга также вошли Бразилия, Турция, Япония, Франция, Индонезия, Германия и Великобритания. При этом посещаемость из России выросла к уровню 2016 года почти в полтора раза.

То есть, наша страна в этом рейтинге на втором почётном месте… почётном ли?

Ясно, что на пиратских сайтах что-то скачивают – музыку, книги, фильмы. От простоты действия или от жадности? Скорее, второе, «халява, приди!» давно стало национальным слоганом. У меня лично, например, есть оправдание – в наши кинотеатры колясочнику попасть крайне проблематично. Особенно классической постройки, в тех, сегодня изруганных, что расположены на верхних этажах торговых центров, хотя бы просторные лифты есть. Но я же откупаюсь от создателей тем, что потом пишу рецензии… и заметьте, мне за эту работу никто отдельно не платит.

Жалобы естественно, поступают от правообладателей контентом – нас грабят! Но вот, что примечательно, в 2014 году Еврокомиссия заказала исследование, которое было посвящено оценке влияния пиратства на легальный рынок цифрового контента, и гипотеза о прямом или существенном влиянии не подтвердилась.

А причина проста. Если книги, музыка или видеоигры достаются нелегально, но нравятся потребителю - повышается шанс того, что они будут приобретены легально, так утверждают аналитики этого рынка. Касается, прежде всего, молодых авторов, они через пиратские скачивания (денег не платишь) приобретают известность и популярность, которая в итоге монетизируется. Вот с кино сложнее, именно фильмы после нелегального просмотра редко приобретают, будь то в форме легальной копии или похода в кинотеатр. Но тут эксперты ссылаются на дороговизну билетов и общее низкое качество кинопродукции – редко кому захочется повторно смотреть такое г… даже забесплатно.

Здравомыслящие люди говорят о балансе интересов – когда приобретаешь качественную продукцию за разумные деньги. Роскомнадзор что-то периодически блокирует… а оно снова появляется в другом месте. На мой взгляд, абсолютно бесполезное занятие в нашей стране доморощенных гениев.

Остальное… наше дело. Что захотим, то и будем воротить. Россия…

Курортный сбор: Платить бы рад, но…

У нас в стране, как близится летний сезон, обязательно заводится разговор о курортном сборе.

Анекдот в том, что механизм этого сбора до сих пор никем не выработан. А уже собираются штрафовать за неуплату. Ну очень по-русски…

Отдыхать было всегда дорого. Конечно, если не имеете в виду отдых в известной позе на грядках своего садового участка. И то, купленный в супермаркете килограмм картошки на круг обойдётся вам дешевле собственной (если приплюсовать расходы на мазь от радикулита).

Дорого отдыхать на море было и в Советском Союзе. Нашей семье это удалось один раз, и то, мама потом полгода долги в кассу взаимопомощи возвращала, а я сидел без новых игрушек. Нет, вы не подумайте, никакого Сочи с трёхразовым питанием по курсовке – бюджетная Евпатория с койкой за полтора рубля, удобствами в соседнем дворе и ужином на электроплитке. Но горячая варёная кукуруза на пляже по полтинничку… просто невыносимая нагрузка на сторублёвую актёрскую зарплату. Так что не верьте басням про беззаботное советское детство. Всё, как и сейчас – кому в какой семье повезло родиться. Если в обкомовской, то и вопросов нет.

Отдыхать дорого везде. Мой знакомый кинооператор Элизбар Караваев рассказывал, как в конце 70-х приехал в Испанию на выбор натуры. Заядлый охотник, он просто не мог не зайти в специализированный магазин охотничьей амуниции. И натуральным образом влюбился в охотничью шапочку… уже представлял, как сидит в ней в камышах, ожидая подлёта уток. Но цена… дороже тридцати долларов при суточных 16. Когда в соседнем магазинчике одежды такая же панамка, только без камуфляжа, имела ценник меньше десяти.

Why? – воззвал Элизбар к продавцу, - откуда такие охренительные цены?!

Охота – развлечение для небедных, - был ответ.

И ведь не поспоришь.

Как у нас обычно бывает, в преддверии сезона отпусков актуализируется тема введения курортного сбора. Конкретно – за пользование местом у моря и, соответственно, под южным солнцем. Дело в том, что в ряде российских регионов, имеющих непосредственное отношение к туризму, местное население бьёт тревогу по поводу состояния пляжей. «Резкий всплеск посещаемости приводит к перегрузке пляжной зоны», - то ли жалуются, то ли докладывают НАВЕРХ местные чиновники. По их мнению, курортный сбор позволил бы решить «массу проблем» (подозреваю, что и их личные финансовые). Предполагается, что полученные деньги будут направлять на благоустройство пляжей: очищение пляжной зоны, введение дополнительной системы очистки воды и благоустройство набережных.

Однако идею сбора какой год критикуют на уровне Российского союза туриндустрии. Там напомнили, что курортный сбор уже существовал в Кавказских Минеральных Водах в советский период. Однако практически все собранные средства уходили на организацию самого процесса уплаты, поэтому в начале 2000-х сбор отменили. Интеллигентные люди эти туроператоры. «Уходили на содержание»… да просто распределялись между родственниками чиновников, ответственных за процесс сбора. Ну и на рекламно-информационные плакаты, которые по стоимости изготовления запросто могли конкурировать с творениями Энди Уорхола.

Но в этом году, похоже, халяве конец. Вот какая информация появилась в Сети на минувшей неделе - Вслед за курортным сбором, вводящимся в нескольких регионах России, могут появиться штрафы за его неуплату. Первыми о таком намерении объявили власти Ставропольского края 20 марта. Остальные участники пилотного проекта - Крым, Алтайский и Краснодарский края - пока молчат, но до старта эксперимента осталось чуть больше месяца, и у них есть время подумать.

Судя по всему, оброка пока смогут избежать только курорты Краснодарского края благодаря ЧМ по футболе. То есть, на год. Интересное кино, как собирать новый налог ещё не придумали, но штрафовать за неуплату уже готовы. Вот это по-нашему!

А о каких суммах, собственно, речь? Вы не поверите, о смешных. На Ставрополье ставка курортного сбора самая большая - 50 рублей в сутки с человека. В Алтайском крае - 30, в Краснодарском крае и Крыму - по 10 рублей. Штрафы, конечно, солиднее, от 500 до 2000 рублей. Но я знал людей, которые со стольником в кармане жадничали заплатить за поезд в автобусе пятачок, чтобы потом нарваться на контролёров. Да что скрывать… сам попадал в подобную ситуацию.

Но мы пока говорим именно о курортном сборе, о том, какой от него толк.

Этот налог не наше российское ноу-хау, он есть во многих странах мира, где пляжный отдых приносит неплохие дивиденды в казну. Обычно его величина зависит от времени пребывания туриста на курорте, чем дольше, тем день стоит меньше. Есть два варианта монетизации курортного сбора — азиатский и европейский. В первом турист платит в отеле фиксированную сумму в сутки или процент от стоимости услуг. Во втором туроператор включает курортный сбор в стоимость тура. В этом случае деньги распределяются между туроператором, отельером и регионом. Однако во многих странах, популярных у любителей именно пляжного отдыха, таких как Болгария, Турция, Индия, этого сбора нет вовсе. И ничего, не бедствуют.

Именно из-за последнего фактора нам бы стоило от этого сбора отказаться, так как борьба за летнего массового туриста в системе «цена качество» идёт как раз между Турцией-Болгарией и Крымом-Краснодарским краем.

Противники курортного сбора настаивают на том, что он, если и не подорвёт окончательно слабосильный российский туристический бизнес, то станет лишним раздражителем и рассадником коррупции, с которой на нашем юге и так дела обстоят лучше, чем хотелось бы. Так, авторы законопроекта вводят понятие «оператор курортного сбора». И под него уже попадают не только гостиницы-санатории-пансионаты, но и частники, сдающих жилье. В тексте фигурируют слова: «услуги по предоставлению в пользование жилых помещений, в том числе в жилых помещениях, относящихся к индивидуальному жилищному фонду». Однако неясно, кто и как будет определять наличие факта оказания услуги. Даже если предположить, что полиция и представители налоговых органов начнут проводить рейды по частному сектору, дверь им могут не открыть по статье о неприкосновенности частного жилища. Давайте судебное решение или пошли вон. А даже если дверь и откроют, всегда можно сказать, что ты родственник хозяина или приехал в гости к другу. Кстати, многие молодые люди на самом деле так путешествуют. Это называется «каучсёрфинг»: единомышленники, желающие бесплатно пожить где-то или, наоборот, готовые принять гостей, списываются между собой через интернет. Метод известный и стремительно набирающий популярность в нашей стране традиционного гостеприимства.

Не надо забывать ещё советскую традицию – на свои курорты наши люди привыкли ездить дикарями. То есть, частники смогут уйти от уплаты налогов, а легально действующие гостиницы получат очередной головняк с заполнением дополнительных налоговых деклараций.

И ещё момент, редко учитываемый. Наш человек любит козырнуть тем, что отдыхал на иностранном побережье. Всегда можно забыть уточнить, что это была почти домашняя Варна или Анталья, прибавить вальяжности в голосе, и слушатели подумают, что речь о Гавайях. То есть, наши курорту должны ещё активнее демпинговать, чтобы вернуть себе отдыхающего, чтобы понты перестали быть дороже денег.

А мы опять движемся совсем не в ту сторону…

Региональные новости

Архангельская область: ТЦ и Шерягин – главные враги?

На этой неделе Поморье вместе со всей страной скорбело по жертвам кемеровского пожара. Скорбело, как я надеюсь, искренне. А не по разнарядке, как писали в соцсетях. Конечно, все мы разные, эмоциональный порог тоже. Я, например, на людях и слезинки не пророню, лучше удавлюсь (говорят, именно от этого инсульты и случаются). Но плачущим девчушкам верю.

И к скорбящим перед телекамерами чиновником отношусь с пониманием. Им речи говорить положено, одна из не самых приятных составляющих любого высокого поста… это как военкомам доставлять цинковый гроб в семью погибшего солдата-срочника. А кто, если не он? Так и губернаторы, и мэры. Мне непонятно, кто придумал этот регламент – объявлять общенациональный траур только, если количество жертв теракта или техногенной катастрофы превысило сто человек. Уж погибших детей могли бы считать как-то по-другому. В Израиле, где теракты, увы, штука весьма частая, общенациональный траур объявляют крайне редко, мои знакомые, живущие там не один десяток лет, даже не могут вспомнить, когда именно. Но только не когда гибнут дети – страна замерла в горе после похищения и убийства трёх израильских подростков. Конечно, жизнь любого человека – непреложная ценность. Но ушедшие на небо дети… это ненаписанные книги, неснятые фильмы, не сделанные научные открытия. Неужели кому-то нужно объяснять такие простые истины?..

Вот кого не понимаю, так это своих коллег. Которые в соцсетях устроили обсуждаловку – ах, смотреть на это противно, лучше бы пошли в храм помолились. А если человек - атеист, что, лицемерить в такой день, стоя у иконы? Принести свою любимую с детства игрушку на траурный мемориал – что может быть искренней.

Собственно, эти же журналисты призывают к бойкоту местных торговых центров, что уже подхвачено частью общества на уровне флэшмоба. Можно, конечно… но главное не увлекаться до возникновения фобий.

Потому что, давайте смотреть на вещи здраво – альтернативы торгово-развлекательным центрам в Архангельске нет, тем более, зимой. Давно обещанный аквапарк… когда он ещё появится, к тому же вы наверняка в курсе, какие катастрофы случаются с этими хрупкими строениями.

Вы обратили внимание, что современные торговые центры чем-то похожи на круизные лайнеры? Приглядитесь, тот же вариант городка развлечений, только сухопутный. А отправить наших детей обратно на деревянные горки и крыши сараев… это война с ветряными мельницами.

О нет, я ни в коем случае не защищаю их владельцев. Особенно тех, кто хамит журналистам, хотя, казалось бы, в подобной ситуации они должны прыгать перед нами зайками. Да, я имею в виду тот случай в ТРЦ «Макси»:

"Здравствуйте. Я из газеты, вот мое удостоверение. Скажите, у вас в кинозале есть эвакуационные выходы?".

Администраторша нервно хватается за телефон. Жду. Разговор с неким Виктором Ивановичем такой. "Тут журналистка из газеты, просит показать ей эвакуационные выходы. Ммм. Хорошо. Ммм. Дак вот и я ей не хочу ничего показывать!".

И уже мне: "Вы слышали"? Я обалдела просто.

Спасибо, что не ударила.

Впрочем, это произошло в понедельник, когда волна народного гнева только нарастала, сейчас-то все врубились, что к чему. Но название всё равно запомните. Для справки: «Макси» - это вологодская сеть, как утверждают некоторые источники, к ней имеет отношение Мордашов («Северсталь»).

В четверг страстям вокруг торговых центров было посвящено единственное на архангельском телевидении ток-шоу «Позиция». Свой бизнес защищал депутат областного Собрания Виктор Казаринов. Не без самобичевания – предлагал узаконить выплаты при подобных катастрофах на одного погибшего не по одному миллиону рублей, а сразу по полтиннику. Наверное, внутренне уговаривал себя, что уж его-то торговые предприятия беда точно обойдёт.

Но вот речь зашла о том, чтобы обязать ТРЦ перенести кинотеатры и игровые зоны на первый этаж. И тут депутат с той же уверенностью стал объяснять, почему это не прокатит, ссылаясь на общемировую практику. Я не верю, что ТРЦ горят только у нас… просто на Западе нет столько виноватых – от крупных чиновников до электриков и билетёров.

Кстати, во время телевизионной баталии мне почему-то вспомнился фильм «Брат-2». Тот эпизод, когда Данила Багров поднимается по лестнице, расположенной на внешней стене офисного здания, чтобы прищучить нечистого на руку дельца-миллионера. Знаете, как та лестница называется? Пожарная. Интересно, она у всех наших ТРЦ имеется?

Ещё я подумал, почему на ток-шоу не пригласили спикера архангельского Горсовета Валентину Сырову, вот бы кого послушать. Или ей скромность на позволяет?..

И вот совпадение, в тот же вторник (общенациональный траур был назначен на среду) прошёл митинг в Вельске. Но не скорби, а гнева. Народ гневался на руководителей района, которые, по версии инициаторов, пропихивают на пост главы города своего человека.

Ситуация, встречающаяся не так часто. Обычно верхняя власть старается продвинуть действующего мэра, с которым у неё сложились отношения. Но бывает наоборот, глава МО оказывается неуступчив и его пытаются не продвинуть, а подвинуть. Правда, только в том случае, если ранее он был избран прямым голосованием, про назначенных бунтарей мне ещё не приходилось слышать.

О причинах недовольства вельчан ИА RUSNORD писал не раз. Прежде всего, людям не нравится, что у них отобрали право самим выбирать себе главу. Потом их смущает, что глава района продвигает своего человека, руководителя аппарата районной администрации, отсюда и «ежовые рукавицы». Что народные избранники шугаются своих избирателей и не выходят к ним на разговор, не делают обсуждение ключевого вопроса открытым. Кто-то говорил о демократии… и где она? Там ещё дефицит районного бюджета в 28 миллионов, который Шерягин (по словам инициаторов митинга) объясняет тем, что Орлов не даёт району денег.

Но… дальше пошли нюансы. Из Вельска пишут – митинг собрал более 300 человек, что много для поморской глубинки в зимнюю стужу. Но, что на фото, что на видео такой толпы не видно, убедитесь сами. Впрочем, возможно, люди подходили и уходили, всё-таки разгар рабочего дня.

В тех ситуациях, когда я не могу сам проверить все факты, стараюсь получить комментарии у всех сторон конфликта. Поэтому обратился к чиновникам областной администрации, чтобы они обрисовали сложившуюся ситуацию, когда народ выходит на улицу с протестом (сами знаете, как в Москве это любят). Ни одного желающего… типа, пусть идёт как идёт, а мы постоим в сторонке и посмотрим. Получается, и там никто не хочет вписываться за Шерягина. Это ему в плюс или в минус? Пока не знаю…

Но поговорил с коллегами, в том числе, с сотрудниками собственной редакции. Часть из них отзывается о главе Вельского района как об одном из самых нечванливых чиновников из тех, с кем им приходилось сталкивать. И для меня мной же заданный вопрос пока находится в подвешенном состоянии. Будем наблюдать…

Одно покоробило однозначно. На уходящей неделе в связи с кемеровской трагедией можно было бы и отменить всякие обсуждения по конфликтным вопросам, провоцирующим к публичным актам. Однако свои понятия о приличиях другим не пришьёшь. А уж чиновникам и депутатам, тем более…

P.S. Сегодня на ИА RUSNORD традиционно должны были выйти первоапрельские хохмы и розыгрыши. Но не выйдут. Не шутится. И это уже мои правила приличия… которые я, впрочем, никому не навязываю.

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD