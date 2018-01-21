"Оставьте нам Рогозина, заберите себе Шерягина!". Вельск снова выходит на митинг протеста

27 марта жители Вельска выходят на митинг протеста против навязывания им нового главы районного центра.
3500 тысяч вельчан подписались под обращением оставить в этой должности Игоря Рогозина, избранного в 2014 году прямым голосованием. На это место глава района Виктор Шерягин (сам 8 лет был мэром) лоббирует руководителя своей администрации Дмитрия Ежова, которого не принимает большинство горожан.
Как известно, прямые выборы глав муниципальных образований в Архангельской области отменены, судьбу кресла решают местные депутаты, на которых имеет влияние глава района.
Вельчане выходят на митинг под лозунгами: «Шерягин, не справляешься – уходи!», «Боровиков – пора на пенсию!», «Единая Россия» - Шерягин и Боровиков тебя позорят!», «Депутаты – прислушайтесь к народу!», «Четвертного» в отставку!», «Вельску не нужны «ежовые рукавицы!».
Кроме того, у митингующего есть претензии к самому главе района Шерягину «и его команде». За 8 лет правления дефицит районного бюджета достиг 140 миллионов рублей, лес рубят по беспределу и т.д.
Горожане настаивают, чтобы обсуждение кандидатуры главы города проходило в открытом режиме - в районном ДК или Доме детского творчества. Пока им в этом отказано…
P.S. Письмо жительницы Вельска Ольги Демидовой:
Почему я подписалась за Игоря Рогозина.
Я родилась и живу в Вельске, и могу сравнивать, что с городом было при Шерягине и что происходит при Рогозине. На выборах 2014 года я голосовала сама и призывала всех, отдать голоса так же, Игорю Александровичу. И ни разу не пожалела о своих поступках!!!
Он выиграл тогда, набрав 1700 голосов. Люди с опаской относились к не очень знакомому в то время кандидату. Выдвинутый Шерягиным кандидат Анатолий Зарецкий, набрал 700 , заняв 4 –е почетное место. Вельчане не хотели протеже четвертного!
Несмотря на кризис за 4 года город преобразился!!! Новый асфальт, Набережная, центр… все всё видят сами.
Сейчас прямые выборы главы Вельска отменены. Выбирать мэра будут 14 депутатов городского Совета, которые выбирались осенью 2016 года это: Варавин А.Г., Григорьев В.В., Домогацкая Г.Ф., Дьячков А.В., Михеевский С.П., Гвоздовский Е.С., Карнюшкин В.И., Кулакова Е.Ф., Шарапов А.С., Юринская Н.Н., Боковикова Л.А., Горбунов В.И., Тумакова Е.Ю., Шерягин Н.Г.
Я так же баллотировалась в депутаты по округу № 3 и набрала 362 голоса, для прохождения не хватило 62 (Тумакова избралась с 423).
Как голосовали бы жители Вельска зная, что их избранники будут решать кому в 2018 году быть мэром – неизвестно ( не знали многие).
Я расписалась в подписном листе с требованием к этим депутатам – оставьте Игоря Рогозина руководить городом дальше!!! И таких как я 3500. Это в два раза больше чем выбирало его 4 года назад. Это ли не всенародная поддержка?! Он делом доказал, что не разбрасывается доверием Вельчан, отвечает за слова и по-настоящему любит наш город!
Сейчас на должность главы подали документы 5 человек, все знают, что Шерягин активно продвигает чиновника своей администрации - Дмитрия Ежова. Это что – назад в прошлое!?
Из 3500 подписавшихся почти каждый готов выйти против 25-го и его ставленника на главную площадь города.
В случае если депутаты не прислушаются к мнению жителей Вельска, я готова начать сбор подписей по отзыву тех депутатов, которым наплевать на мнение избравших их людей (ведь голосование будет открытым), а также стать организатором митинга против бездарного управления нашим районом командой Шерягина - Боровикова.
(на фото: действующий глава Вельска Игорь Рогозин)