Как потерять "Мир" и "Родину". О грустной судьбе архангельских кинотеатров советского периода

Скоро северодвинская "Родина", когда-то отдушина советских киноманов, превратится в торговый центр (ради бога, никаких жутких ассоциаций!). Увы, но наступила эра сетьевых кинотеатров.

О грустной судьбе "Севера", "Мира", "Искры" из Архангельска рассказывает издание «Регион29»

«Север»

Один из самых популярных кинотеатров прошлого сегодня находится в разрушенном состоянии. Хотя здание является памятником архитектуры регионального значения и охраняется государством.

«Север» превратился в кинотеатр в 1914 году, а до этого пристройка к комплексу городской усадьбы Е. К. Плотниковой была каменной электростанцией. Но сначала кинотеатр назвали «Эдисон», так как фильмы демонстрировались на аппарате, разработанном американским изобретателем Томасом Эдисоном. Кинозал вмещал более 450 зрителей.

Впервые был перестроен в советское время, здание оснастили дополнительными запасными выходами, поменяли интерьер, заменили сцену. Но самое главное — увеличили площадь зала и пристроили помещения для курилки и туалетов. Новый кинотеатр существенно расширился и смог принять 698 зрителей. Реконструкцию завершили в 1929 году.

Но уже в 50-60-х годах ХХ века здание вновь закрыли на ремонт. Его решили декорировать в соответствии с эпохой неоклассики. Тогда же кинотеатр из «Эдисона» превратился в «Север».

После реконструкции здесь был открыт первый широкоэкранный кинотеатр, а уже в 80-х в здании функционировал молодёжный киноцентр.

«Север» работал до 1991 года. Затем его передали в аренду частникам, а они захотели здание снести. Но по решению местной власти кинотеатр тогда остался стоять в качестве памятника архитектуры. Хотя состояние его признали плачевным.

В 2006 году «Север» передали в областную собственность. Он стал частью музейного объединения «Художественная культура «Русского Севера».

Сейчас здание огородили забором, но заметно, что от кинотеатра остался только «остов». Никакие работы на объекте не ведутся. Хотя раньше власти заявляли, что здание будет отремонтировано и превратится в музейно-образовательный и информационный центр с библиотекой, медиацентром и многофункциональным конференц-залом.

«Мир»

Бывший кинотеатр «Мир» наряду с цирком в свое время был самым посещаемым заведением Архангельска.

Открылся в 1958 году, имел два просторных кинозала, где не только показывали фильмы, но и проводили творческие и танцевальные вечера. В 90-е годы перестал функционировать как кинотеатр, хотя его неоднократно пытались возродить.

Но до сих пор «Мир» так и не обрёл вторую жизнь. Кинотеатр перешёл в частные руки в 90-е, и там разместился городской рынок, что ускорило разрушение ветхого здания.

В 2000-м году «Мир» закрыли на ремонт, но после экспертизы выяснилось, что для восстановления требуются серьёзные финансовые средства. Реконструкцию вновь приостановили. Долгое время разрушающийся «Мир» стоял за забором, о судьбе его сокрушалась местная власть.

В итоге, в 2009 году здание кинотеатра выкупил у муниципалов известный бизнесмен и депутат Гордумы Владимир Хотеновский. Предприниматель отремонтировал здание не только снаружи, но и восстановил инженерные сети.

Изначально проект предполагал открытие в нём кинотеатра. Но сегодня, с появлением крупных торговых центров с множеством кинозалов внутри, эта идея уже не кажется предпринимателю выгодной. Последнее, что было известно о его планах — открытие в здании образовательно-досугового комплекса.

«Искра»

Открыт кинотеатр был в 1967 году. В свое время он был достаточно посещаемым, ведь на первом этаже располагался кафетерий, где перед показом можно было перекусить.

Зрительный зал был рассчитан на 267 человек. Зрителям нравились удобно приподнятые кресла, что для того времени считалось новинкой. Но время шло, а «Искра» не менялась.

В 2000-х кинотеатр пытались возродить, там даже стали показывать фильмы в формате 3D. Уникальную советскую мозаику на здании залепили плакатами с рекламой.

«Искра» на время вновь обрела популярность. Возможно, сказалась относительно невысокая цена за билеты. Зданием владели два арендатора. Они превратили «Искру» в развлекательный центр. Внутри работали разные кафе и бары, параллельно там действовала концертная площадка, где выступали местные и приглашённые артисты, проходили различные фестивали. Всё закончилось с приходом крупных сетевых кинотеатров.

В 2016 году «Искра» неожиданно перестала функционировать. Как раз в Год российского кино.

Сейчас владельцы «Искры» не заинтересованы в реанимации кинозала, а активно ищут новых арендаторов для оставшихся площадей.