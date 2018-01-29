Скоты. Администрация торговых центров Архангельска отказывается общаться с прессой

Вот так описала в социальной сети свой вчерашний визит в один из архангельских торгово-развлекательных центров редактор архангельской вкладки «АиФ» Наталья Попова:

Королева "Мираж Синемы".

Веду свой репортаж из ТРЦ " Макси".

"Здравствуйте. Я из газеты, вот мое удостоверение. Скажите, у вас в кинозале есть эвакуационные выходы?".

Администраторша нервно хватается за телефон. Жду. Разговор с неким Виктором Ивановичем такой. "Тут журналистка из газеты, просит показать ей эвакуационные выходы. Ммм. Хорошо. Ммм. Дак вот и я ей не хочу ничего показывать!".

И уже мне: "Вы слышали"? Я обалдела просто.

Спасибо, что не ударила.

Те же самые факты подтверждают журналисты издания «Двина сегодня».

Здесь (ТРЦ «Титан Арена») с журналистом агентства приключилась другая история. Странная женщина-менеджер попыталась запретить съёмку на фотоаппарат. Мотивация была простой: это частная территория, у нас такие правила. Редакционное удостоверение на неё не подействовало и даже прозвучала команда охранникам: «Вызывайте ГБР». В ответ на это журналист попросили вызвать сразу полицию.

Напомним, что буквально за несколько часов до описанных инцидентов губернатор Архангельской области Игорь Орлов выступил с заявлением о масштабной проверке всех торговых центров, расположенных на территории региона, на предмет безопасности.

Анализ кемеровской трагедии читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.