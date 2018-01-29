Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Скоты. Администрация торговых центров Архангельска отказывается общаться с прессой

Вот так описала в социальной сети свой вчерашний визит в один из архангельских торгово-развлекательных центров редактор архангельской вкладки «АиФ» Наталья Попова:

Королева "Мираж Синемы".

Веду свой репортаж из ТРЦ " Макси".

"Здравствуйте. Я из газеты, вот мое удостоверение. Скажите, у вас в кинозале есть эвакуационные выходы?".
Администраторша нервно хватается за телефон. Жду. Разговор с неким Виктором Ивановичем такой. "Тут журналистка из газеты, просит показать ей эвакуационные выходы. Ммм. Хорошо. Ммм. Дак вот и я ей не хочу ничего показывать!".

И уже мне: "Вы слышали"? Я обалдела просто.

Спасибо, что не ударила.

Те же самые факты подтверждают журналисты издания «Двина сегодня».

Здесь (ТРЦ «Титан Арена») с журналистом агентства приключилась другая история. Странная женщина-менеджер попыталась запретить съёмку на фотоаппарат. Мотивация была простой: это частная территория, у нас такие правила. Редакционное удостоверение на неё не подействовало и даже прозвучала команда охранникам: «Вызывайте ГБР». В ответ на это журналист попросили вызвать сразу полицию.

Напомним, что буквально за несколько часов до описанных инцидентов губернатор Архангельской области Игорь Орлов выступил с заявлением о масштабной проверке всех торговых центров, расположенных на территории региона, на предмет безопасности.

Анализ кемеровской трагедии читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.

27 март 07:43 | : Происшествия / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (203)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20