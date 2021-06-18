Какой ветеран лучше? О льготном проезде по СЖД

Рассуждает депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова:
В Архангельской области более 220 тысяч граждан имеют звание «ветеран труда», из них больше половины - «ветеран труда Архангельской области». По региональному закону эта категория северян имеет 50-процентную льготу на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Однако многие испытывают трудности в оформлении таких льготных билетов - особенно это касается небольших населенных пунктов.
В мой адрес обратился житель нашей области с рациональным предложением, как наладить работу по упрощению процедуры оформления льготных жд билетов. По его словам, его письма в соответствующие региональные ведомства просто игнорировались. Мы с коллегами изучили предложения, подключили специалистов - и отправили запрос в Министрство транспорта РФ с инициативой провести интеграцию информационных систем для ветеранов труда, как было сделано для маломобильных пассажиров всех категорий инвалидности, и организовать необходимое программирование терминалов для приобретения билетов всеми льготными категориями пассажиров.
Отрадно, что федеральное Министерство поддержало идею и поставило задачу железной дороге. Со стороны ОАО «РЖД» начата работа по предоставлению возможности офомления льготных электронных проездных билетов в пригородном сообщении. Процесс будет проходить при непосредственном участии Министерства труда и социальной политики РФ и Пенсионным фондом. По информации Минтранса, необходимо доработать программное обеспечение терминалов (билетопечатающих автоматов). Технически процесс будет настроен так, что льготники, в том числе ветераны труда, смогут реализовывать свое право на приобретение льготного билета, скорее всего, с помощью своих социальных карт.
Понимаю, что дело это не быстрое, но то, что важный для наших ветеранов процесс запущен, уже прекрасно. Для того, чтобы поторопить чиновников, направлю еще запросы в Минтруд России и Пенсионный Фонд. Безусловно, здесь очень важно активное и профессиональное взаимодействие Правительства Архангельской области с соответствующим подразделением СЖД - «Северной пригородной пассажирской компанией», поскольку ветераны труда относятся к региональным льготникам.
Очень надеюсь на то, что со стороны областных чиновников будет сделано все необходимое. Вот пусть этим реальным делом докажут свою заботу о наших ветеранах.
Буду держать руку на пульсе.