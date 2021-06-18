Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Какой ветеран лучше? О льготном проезде по СЖД

Рассуждает депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова:

В Архангельской области более 220 тысяч граждан имеют звание «ветеран труда», из них больше половины - «ветеран труда Архангельской области». По региональному закону эта категория северян имеет 50-процентную льготу на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Однако многие испытывают трудности в оформлении таких льготных билетов - особенно это касается небольших населенных пунктов.

В мой адрес обратился житель нашей области с рациональным предложением, как наладить работу по упрощению процедуры оформления льготных жд билетов. По его словам, его письма в соответствующие региональные ведомства просто игнорировались. Мы с коллегами изучили предложения, подключили специалистов - и отправили запрос в Министрство транспорта РФ с инициативой провести интеграцию информационных систем для ветеранов труда, как было сделано для маломобильных пассажиров всех категорий инвалидности, и организовать необходимое программирование терминалов для приобретения билетов всеми льготными категориями пассажиров.

Отрадно, что федеральное Министерство поддержало идею и поставило задачу железной дороге. Со стороны ОАО «РЖД» начата работа по предоставлению возможности офомления льготных электронных проездных билетов в пригородном сообщении. Процесс будет проходить при непосредственном участии Министерства труда и социальной политики РФ и Пенсионным фондом. По информации Минтранса, необходимо доработать программное обеспечение терминалов (билетопечатающих автоматов). Технически процесс будет настроен так, что льготники, в том числе ветераны труда, смогут реализовывать свое право на приобретение льготного билета, скорее всего, с помощью своих социальных карт.

Понимаю, что дело это не быстрое, но то, что важный для наших ветеранов процесс запущен, уже прекрасно. Для того, чтобы поторопить чиновников, направлю еще запросы в Минтруд России и Пенсионный Фонд. Безусловно, здесь очень важно активное и профессиональное взаимодействие Правительства Архангельской области с соответствующим подразделением СЖД - «Северной пригородной пассажирской компанией», поскольку ветераны труда относятся к региональным льготникам.

Очень надеюсь на то, что со стороны областных чиновников будет сделано все необходимое. Вот пусть этим реальным делом докажут свою заботу о наших ветеранах.
Буду держать руку на пульсе.  

31 июль 06:52 | : Политика / Экономика

Главные новости


SOS: Из Первой ГКБ Архангельска бегут врачи!
Философия гетто. Главная причина драки на острове Кего

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (350)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20