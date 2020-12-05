Ваге Петросян: «Северодвинцам нужен праздник любви»

Первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян поставил перед представителем подрядной организации закончить ремонт в Северодвинском территориальном отделе ЗАГС на ул. Ломоносова, 87 не позднее 26 апреля текущего года.
Напомним, что ремонт загса начался еще в июле прошлого года, двери обновленного учреждения должны были открыться 31 октября. На сегодня отставание от сроков – свыше пяти месяцев. Отделы загса очень востребованы, здесь проводятся не только бракосочетания, но и другие акты регистрации: церемонии имянаречения, чествования персональных юбиляров и юбиляров семейной жизни, поэтому жители города корабелов очень ждут открытия красивых и светлых помещений.
Многочисленные жалобы северодвинцев и стали поводом для визита в загс первого заместителя губернатора Архангельской области, руководителя администрации губернатора и правительства региона. На проверку Ваге Петросян прибыл вместе с главой Северодвинска Игорем Скубенко, руководителем агентства записи актов гражданского состояния Архангельской области Ириной Андреечевой и журналистами.
Как доложила руководитель загса, в соответствии с проектно-сметной документацией и дизайн-проектом в северодвинском отделе предусмотрено масштабное обновление холла, зала торжественной регистрации, зала ожидания, рабочих кабинетов и санузлов. Сумма контракта – свыше восьми миллионов рублей.
— Проект разработан в холодных тонах, идея взята от самого Северодвинска – арктического города, центра судостроения, поэтому декор соответствующий, – рассказала Ирина Андреечева. – Горожане очень ждут открытия нового красивого загса.
Осмотрев проведенный ремонт, вице-губернатор сделал ряд замечаний представителю подрядной организации, подчеркнув, что оправдания трудностями и проблемами и тем более отсылки к пандемии уже неуместны.
— Северодвинцы десять лет ждали обновления загса и, к сожалению, до сих пор ждут. Разработан хороший проект, но ремонт идет с сильным отставанием от графика, – сказал Ваге Петросян. – Фиксируем дату – 26 апреля, в этот день приедем смотреть сданный объект. Без висящих проводов, кривых плинтусов и отвалившихся обоев.
Вице-губернатор добавил, что в противном случае к объекту будут подключаться надзорные органы.
Представитель подрядчика Иван Васильев пояснил, что при ремонте загса использовались эксклюзивные заказные материалы, в связи с чем и возникло расхождение с графиком.
— На сегодня бо́льшая часть помещений отремонтирована. Полностью заменена электрика, по-новому отделаны стены, полы и потолки, заменены двери и частично система отопления. Будем стараться завершить работы в самое кратчайшее время, – заверил подрядчик.
Добавим, что северодвинский загс – не единственный отдел, где прошли масштабные ремонты. За последние два года обновление получили наиболее крупные отделы в Архангельске, Котласе, Коряжме, Холмогорах и Новодвинске.
Напомним, в этом месяце Ваге Петросян вошел в группу «отличники» по версии Telegram-канала «Замгубернатора».