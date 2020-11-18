Замгубернатора Архангельской области Ваге Петросян снова в круглых отличниках

Один из ключевых и непредвзятых политических Telegram-каналов - «Замгубернатора» - опубликовал мартовский рейтинг. В отличниках - первый заместитель губернатора Архангельской области, руководитель администрации Губернатора и Правительства Архангельской области Ваге Петросян. В этой группе он находится в течение нескольких месяцев.
Отметим, что данный рейтинг формируется независимыми аналитиками по основным показателям работы правительств и администраций всех субъектов.
Чтобы не обижать читателей ИА RUSNORD из других регионов, публикуем список полностью. Вдруг найдут кого-то из своих.
Высшая лига
Бездольный С.Ю./Толмачев С.А., Севастополь
Владимиров А.С., Саха (Якутия)
Гнеушев А.Н., Нижегородская область
Соколова И.Б., ЯНАО
Отличники
Агеев А.В., Тульская область
Анисимова Е. Л., Пермский край
Башкатова К.С., Калужская область
Векшин А.А., Челябинская область
Волошко А.А., Приморский край
Данилюк А. А., Ленинградская область
Дмитриев С.С., Псковская область
Евменьков В.В., Мурманская область
Иванов О.О., Тамбовская область
Каракоз М.М., Омская область
Каргин Н.Ю., Чувашия
Колядин А.М., Магаданская область
Никитина Е.В., ЕАО
Озов М.Н., Карачаево-Черкесия
Петросян В.С., Архангельская область
Терентьев А.М., Татарстан
Сергунина Н.А., Москва
Чупраков А.А., Московская область
Федечкин Д.Н.,/Байдаков С.Л., Сахалинская область
Школьников И.А., Новгородская область
Ясевич П. Е., Камчатский край
Середняки
Базилевский А.А., Хабаровский край
Бельский А.Н., Санкт-Петербург
Береснев Р.А., Кировская область
Богомазов Е.А., Вологодская область
Гуськов И.А., Ростовская область
Данилов М.В., Марий-Эл
Ильиных С.Е., Томская область
Казаков А.В., Забайкальский край
Князев Ю.П., Курская область
Кобелев В.А., Амурская область
Кодзоков М.М., Кабардино-Балкария
Козлов А.В./Замарацкая С.П., Иркутская область
Кузнецов В.Г., Курганская область
Кулешова Т.В, Брянская область
Миронов Н.М. НАО
Нестеров Е.Л., Ивановская область
Паутов П.П., Астраханская область
Петухов Ю.Ф., Новосибирская область
Пивоваров И.И., Саратовская область
Пономаренко С.А., Красноярский край
Родин А.Б., Калининградская область
Рослякова А.Н., Рязанская область
Сарычев С.М., Тюменская область
Свеженец В.П., Адыгея
Смашнев Р.В., Смоленская область
Смирнов С.В. Удмуртия
Соколов С.А., Воронежская область
Умаров Д.В., Чечня
Фишер А.А., Костромская область
Шипилов А.В., ХМАО-Югра
Цыренов Б.Д., Бурятия
Шабалин А.Ю., Ярославская область
Шевцов Г.А., Волгоградская область
Аутсайдеры
Афанасьев М.С., Крым
Бабкин И.О., Ставропольский край
Бериков Ч.Н., Калмыкия
Бидонько С.Ю., Свердловская область
Боцан-Харченко А. А., Владимирская область
Гасанов А.П., Дагестан
Губин Д.С., Алтайский край
Келехсаев Р.К., Северная Осетия-Алания
Клыпин Д.Н., Хакасия
Костомаров А.К., Ульяновская область
Кочергин Д.В., Самарская область
Любарский В.К., Карелия
Мальсагова Т.Х., Ингушетия
Оюн А.Г., Тыва
Рябихина Л.Ю./Маслов П.С., Пензенская область
Рябченко А.Н., Липецкая область
Самоваров Д.В., Коми
Сидякин А.Г., Башкирия
Соколов В.В., Орловская область
Сухарев И.Н., Оренбургская область
Турбаба О.В., Кемеровская область
Чагаев И.О., Краснодарский край
Ялбаков Э.А., Алтай