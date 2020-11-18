ЛДПР продолжает окучивать Архангельскую область на предмет выборов

По дорогам Поморья движется агитавтобус, украшенный узнаваемыми символами (жовто-блакитными) Либерально-демократической партии России. На остановках в населенных пунктах области его пассажиры общаются с населением на предмет избирательских наказов.
Наибольшую активность проявляет главный пассажир – депутат Госдумы и партийный куратор региона Олег Лавров. Всем обращающимся он дает слово парламентария – их наказы и чаяния попадут непосредственно в руки самому Владимиру Вольфовичу.
Такую активность Олега Леонидовича наблюдатели напрямую связывают с планами идти на осенние выборы в Госдуму по одному из одномандатных округов Архангельской области или, хотя бы, первым номером партийного списка. Напомним, в прежнюю каденцию он избирался туда от СПб.
Пусть Лавров здесь и мало узнаваем… но местных жириновцев на уровне региона знают еще хуже.