Нежданчик. Мэром Архангельска захотел стать бывший замминистра транспорта

Как стало известно редакции из собственных источников, документы на конкурс в главы администрации Архангельска подал бывший заместитель регионального министра транспорта Олег Мишуков.
О нем известно: родился в 1973 году в Архангельске. Практически всю сознательную жизнь отдал госслужбе (с перерывом на выполнение воинского долга). С 2010 по 2012 год замещал должность государственной гражданской службы в министерстве промышленности, транспорта и связи, затем – в агентстве по транспорту Архангельской области. С 2015 по 2019 год - заместитель министра транспорта АО, откуда переместился на должность руководителя Архангельской региональной транспортной службы.
«Нежданчик» заключается в том, что по опыту прежних лет люди с таким послужным списком редко участвуют в подобных конкурсах без согласования наверху.
Также сегодня о своем желании поруководить пять лет областной столицей заявил северодвинец с «Севмаша» Николай Пестов.
Напомним, прием документов на комиссию заканчивается примерно через час. Будут еще сюрпризы?