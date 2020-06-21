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Цыбульский отказался от идеи объединения Архангельской области с НАО

Это следует из интервью, которое только что избранный губернатор Архангельской области дал телекомпании «Дождь».

Отвечая на вопрос, почему в Ненецком автономном округе он, бывший его глава, получил всего 20% голосов избирателей против 62% у своего главного оппонента Ирины Чирковой, Александр Витальевич ответил буквально следующее:

— Здесь, собственно, не надо быть серьезным аналитиком для того, чтобы понимать, — да, это ответ на мое предложение, жители таким образом проголосовали, по сути, против объединения, предполагая, что я олицетворяю эту идею. Вот это как раз тот случай, когда я говорю, что иногда можно слова свои брать обратно. Я же говорил, что я действительно с экономической точки зрения считал и до сих пор считаю, что от этого выиграли бы оба региона. Но если нет иного пути, кроме как свободное волеизъявление людей для принятия подобного рода решения, иными словами, референдума, если есть консолидированная позиция населения «против», принять решение об объединении невозможно.

Далее новый губернатор Поморья выразил сожаление, что вопрос об укрупнении региона был публично поднят «без процесса всестороннего обсуждения с обществом».

Впрочем, он не исключает, что этот «нормальный тренд еще будет развиваться».

Напомним, идея объединения самодостаточного округа с дотационной областью вызвала резко негативную реакцию у заполярных жителей. Избиратели Поморья восприняли ее более нейтрально.

15 сентябрь 14:10 | : Политика

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