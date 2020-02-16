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Пиар насмерть. На улицах Архангельска появились признаки избирательной компании

Как известно, областных избирком закончил прием документов на участников будущей губернаторской гонки.

Всего восемь человек. Сейчас их сторонники заняты сбором подписей у районных депутатов и глав МО (каждому по 189) для прохождения, так называемого, «муниципального фильтра».

Старт самой избирательной кампании еще не дан, по закону можно агитировать только за явку.

Вот такие шедевры пиар-мысли появились на днях на улицах областной столицы. Обезличенные… но, судя по логотипу Избиркома и соответствуясь с опытом прошлых лет, их авторство принадлежит группе поддержки кандидата от «партии власти».

«АРХИ НУЖН»… первая ассоциация с нужником (пардон).

«АРХИ ПРОСТ»… прост, как Ленин?

Социальные сети уже надорвали животики.

Да… с такими политтехнологами никаких конкурентов не надо.

10 июль 11:31 | : Политика

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