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Архангельская оппозиция просит остановить работу «Севмаша» и «Звездочки»

Представители региональных отделений оппозиционных непарламентских партий обратились с соответствующим письмом к российским министрам:

Министру по чрезвычайным ситуациям РФ

г-ну Зиничеву Е.Н.

Министру здравоохранения РФ

г-ну Мурашко М.А.

 

Уважаемый г-н Зиничев и г-н Мурашко!

                Мы обращаемся к Вам по поводу катастрофической ситуации, сложившейся в связи со вспышкой коронавируса в городе Северодвинске Архангельской области. За последний месяц в городе только официальное число пострадавших от эпидемий COVID-19 (1700) и ОРВИ (10000) превысило 10 тысяч человек, при населении города  в 180 тысяч. Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий «СЕВМАШ» и «Звездочка». Северодвинск дает половину статистики по COVID-19 в Архангельской области.

Мы обращаемся именно к именно к Вам, а не к Президенту  или, к министру обороны РФ, потому, что считаем их непосредственно виновными в сложившейся в городе ситуации. Полагаем, что именно по их указаниям в середине апреля были возобновлены работы на оборонных предприятиях Северодвинска, закрытых на короткое время после введения ограничительных мер. Это ошибочное решение и привело к сложившейся в настоящее время в городе ситуации, когда в больницах города для заболевших тяжелой формой «ОРВИ» и коронавируса заканчиваются свободные койки, а врачи и медперсонал смертельно перегружены.

О том, что такое случится, мы неоднократно предупреждали власти города и региона, но для них новые подводные лодки дороже жизней людей, их создающих. Они стремятся не предавать огласке сложившуюся в Северодвинске ситуацию  и, не обращаются к федеральным властям с просьбой о помощи. Только после наших обращений из Москвы стали частями возвращать бригаду из 27 квалифицированных врачей, посланных помогать столице в борьбе с пандемией.

Просим Вас срочно:

  1. Направить в Северодвинск покинувший сегодня Мурманскую область  мобильный госпиталь  МЧС, выводимый оттуда в связи со снятием режима ЧС в Белокаменке.
  2. Рассмотреть возможность разворачивания в Архангельской области модульных госпиталей, по типу поставленных МО в Волгоград, Дагестан и, в другие регионы России.
  3. Прислать в Архангельскую область врачей и медиков из других регионов России, в которых сложилась менее напряженная эпидемиологическая обстановка.
  4. Ходатайствовать о приостановке работ на оборонных предприятиях Северодвинска.

Архангельские отделения ПАРНАС, ЯБЛОКО, Штаб А. Навального. Архангельск, 12 июня 2020 г.  

13 июнь 18:03 | : Политика

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