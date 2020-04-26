Архангельская оппозиция просит остановить работу «Севмаша» и «Звездочки»

Представители региональных отделений оппозиционных непарламентских партий обратились с соответствующим письмом к российским министрам:
Министру по чрезвычайным ситуациям РФ
г-ну Зиничеву Е.Н.
Министру здравоохранения РФ
г-ну Мурашко М.А.
Уважаемый г-н Зиничев и г-н Мурашко!
Мы обращаемся к Вам по поводу катастрофической ситуации, сложившейся в связи со вспышкой коронавируса в городе Северодвинске Архангельской области. За последний месяц в городе только официальное число пострадавших от эпидемий COVID-19 (1700) и ОРВИ (10000) превысило 10 тысяч человек, при населении города в 180 тысяч. Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий «СЕВМАШ» и «Звездочка». Северодвинск дает половину статистики по COVID-19 в Архангельской области.
Мы обращаемся именно к именно к Вам, а не к Президенту или, к министру обороны РФ, потому, что считаем их непосредственно виновными в сложившейся в городе ситуации. Полагаем, что именно по их указаниям в середине апреля были возобновлены работы на оборонных предприятиях Северодвинска, закрытых на короткое время после введения ограничительных мер. Это ошибочное решение и привело к сложившейся в настоящее время в городе ситуации, когда в больницах города для заболевших тяжелой формой «ОРВИ» и коронавируса заканчиваются свободные койки, а врачи и медперсонал смертельно перегружены.
О том, что такое случится, мы неоднократно предупреждали власти города и региона, но для них новые подводные лодки дороже жизней людей, их создающих. Они стремятся не предавать огласке сложившуюся в Северодвинске ситуацию и, не обращаются к федеральным властям с просьбой о помощи. Только после наших обращений из Москвы стали частями возвращать бригаду из 27 квалифицированных врачей, посланных помогать столице в борьбе с пандемией.
Просим Вас срочно:
Архангельские отделения ПАРНАС, ЯБЛОКО, Штаб А. Навального. Архангельск, 12 июня 2020 г.