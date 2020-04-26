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Под строгий контроль. Депутаты АрхГорДумы проверили стройки социальных объектов

Пандемия коронавируса когда-нибудь закончится.

Дети вернутся в детсады и школы. Желательно, в новые…

Вчера совместная комиссия из представителей администрации Архангельска и городской Думы проверила, как ведутся работы на объектах социального строительства в округе Варавино-Фактория.

Крупнейшие строительные объекты этой сфера в районе - школа, два детских сада и ФОК. Вице-спикер городского парламента Рим Калимуллин на них частый гость: «Уделяю очень пристальное внимание, практически в еженедельном режиме езжу на каждый объект, чтобы своими глазами смотреть, как идет стройка, также общаюсь и с застройщиками. Возведение объектов находится на самом жестком контроле со стороны и депутатского корпуса, и городских властей».

 По словам председателя АрхГорДумы Валентины Сыровой, продолжение строительства таких объектов, оплачиваемых из бюджета, одна из самых действенных форм поддержки бизнеса в сложный экономический период.

Итак, что происходит на объектах?

Трехэтажное здание школы на 860 учеников на ул. Воронина позволит многим ребятам из округа Варавино-Фактория учиться в первую смену. Его готовность на сегодняшний день составляет 15%. Наблюдается отставание от графика на 5 недель. Как проинформировал представитель подрядчика, вопросы с корректировкой проекта решены, а тормозит процесс отсутствие у поставщика из другого региона необходимого количества деталей из железобетона. Глава города поручил департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры включиться в переговоры с поставщиком и содействовать поиску решения.

Внешний вид здания ФОКа на ул. Воронина уже сейчас радует яркими красками. Подрядчик прилагает усилия для сохранения высоких темпов работы, поскольку ранее испытывал проблемы с поставкой песка. Сейчас работы по бетонированию вышли на завершающую стадию, а параллельно строители занимаются внутренними работами, устройством вентфасадов и приступают к кровле. Когда строительство будет завершено, необходимо будет смонтировать спортивное оборудование. Полноценное оснащения специализированного ФОКа для гимнастов потребует дополнительных средств: администрация города подготовила соответствующее обращение к региональному правительству.

Коробка здания детского сада на 280 мест уже готова: подрядчик выполняет электромонтажные работы, занимается установкой сантехники, отделкой помещений и готовится к устройству кровли. Отставания от графика на этом объекте нет. Уже в июле застройщик планирует произвести асфальтирование территории и продолжить благоустройство. Неподалеку строится еще один садик – на 220 мест. Здесь выполнение всего комплекса работ близится к завершению: специалисты выполняют работы по благоустройству и прокладывают внутренние сети.

Со своей стороны, администрация города рассматривает комплексный подход к развитию отдаленного от центра округа.

Мэр Архангельска Игорь Годзиш:

- Мы понимаем, что недостаточно просто построить школы, сады и спортивный комплекс: нужно предусмотреть создание комфортной среды вокруг. Сейчас занимаемся формированием земельного участка, чтобы предложить его региону для возведения домов под переселение из аварийного жилья. И ищем партнера-инвестора, который готов построить вблизи целый квартал жилых домов на условиях безвозмездной передачи городу 7% квадратных метров или соцобъекта. Но этот вопрос требует законодательной проработки на уровне области. А департамент градостроительства разработал примерный план общего благоустройства по всей территории. В итоге здесь мы получим комфортный микрорайон, где всё будет новое – от тротуаров и дорог до объектов социальной инфраструктуры и жилья.

   

22 май 07:58 | : Политика / Экономика

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