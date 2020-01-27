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Последний ресурс Попаренко. Телекомпания «АТК» попала в башкирские руки

После долгих деловых переговоров «Архангельская телевизионная компания» (АТК) фактически перешла в управление иногородней компании - ПАО «Башинформсвязь» (входит в «Ростелеком») получило 50,3% ее уставного капитала.

Номинальная стоимость полученной доли составляет 301,6 тыс. руб. Ранее «Башинформсвязь» долями в АТК не владела. Оставшейся долей АТК пока владеет она сама, однако идут переговоры и о ее продаже.

АТК создана в августе 1990 года с уставным капиталом 600 тыс. рублей. До недавнего времени была неразрывно связана с именем медиа-магната регионального значения Яковом Попаренко, который несколько лет назад ушел из области после провала новых телепроектов. С 2013 года основным владельцем предприятия с долей 50,27% был его сын Виталий.

ПАО «Башинформсвязь» — крупнейший оператор фиксированной связи в Башкирии. В течении последних четырех лет компания замечена в активной скупке медиаресурсов в российской провинции. Ранее ее представители заявляли, что после сделки по пакету акций изменения в программной политике АТК даже не рассматриваются… только увеличение доходной части и оптимизация производственных издержек.

 

25 март 16:09 | : Политика / Экономика

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