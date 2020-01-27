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Мария Харченко (депутат АрхГорДумы): Посмотрите, как живут ветераны

На апрельской сессии Архангельской городской Думы депутатами единогласно было принято решение о выделении более 5 миллионов рублей на предоставление денежной выплаты ветеранам и труженикам тыла в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

 

Выплата за счет средств городского бюджета приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и является дополнительной к соответствующим региональным и федеральным. Ее размер составляет три тысячи рублей, производиться она будет зарегистрированным на территории муниципального образования «Город Архангельск» гражданам вышеуказанных категорий в период апреля-мая текущего года.

 

Депутат Архангельской городской Думы Мария ХАРЧЕНКО:

 

- Инициатива была поддержана депутатами единогласно и лично у меня нет никаких сомнений в правильности такого решения. Самих участников Великой Отечественной и тружеников тыла остается все меньше, и, не побоюсь сказать, в последние годы государство достойно заботится о них. На муниципальном уровне в канун юбилейной годовщины Великой Победы мы также должны еще раз внимательно посмотреть, как живут наши ветераны, с какими проблемами им приходится сталкиваться. Конечно, все вопросы надо оперативно решить. Ну, а предусмотренная выплата пусть будет дополнительным подарком к празднику.

Очень хочется верить, что на федеральном и региональном уровнях после празднования Дня Победы не будет вновь заболтана тема установления статуса «детей войны». В своем выступлении на сессии обратила внимание администрации города на важность оказания всевозможной поддержки данной категории граждан. Сегодня эти люди тоже достигли весьма почтенного возраста и нуждаются в особых мерах социальной поддержки. Насколько мне известно, подготовка соответствующего областного закона близится к завершению.

23 март 07:25 | : Политика

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