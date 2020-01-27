Владимир Путин наградил сенатора Виктора Павленко за заслуги перед Отечеством

За большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность член Совета Федерации Виктор Павленко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени. Это пятая государственная награда сенатора.
Будучи членом Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Виктор Николаевич принимает активное участие в разработке законодательства по ключевым направлениям развития страны: это повышение статуса и роли местного самоуправления и включение муниципалитетов в единую систему публичной власти, совершенствование выборного законодательства и вовлечение граждан в принятие решений по общезначимым вопросам, нормативно-правовое обеспечение реализации Стратегии России в Арктике, сохранение и расширение мер государственной социальной поддержки жителям Русского Севера, создание механизмов стимулирования развития реального сектора экономики и ответственного предпринимательства. Законодательные инициативы, выдвинутые и поддержанные сенатором Виктором Павленко всегда исходят из интересов Архангельской области и направлены на повышение качества жизни северян.
Напомним, что в январе 2004 года заместитель главы администрации Архангельской области – руководитель аппарата Виктор Павленко за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. В октябре 2015 года за большой личный вклад в развитие Архангельска, повышение благосостояния его жителей, укрепление престижа столицы Поморья в России и за рубежом Виктор Павленко был награжден знаком «За заслуги перед городом Архангельском».