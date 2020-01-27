Депутаты АрхГорДумы почтили память жертв иностранной интервенции

Депутаты фракции КПРФ – вице-спикер городской Думы Александр Гревцов и руководитель комиссии по социальной политике Александр Афанасьев приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 100-летию изгнания интервентов из Архангельска. Именно 20 февраля 1920 года – через сутки после ухода из города последних белогвардейцев и интервентов власть была полностью возвращена в руки местных советов.
Мероприятия прошли у памятника «Жертвам интервенции 1918-1920 гг.», установленного на набережной Северной Двины (над Красной пристанью). Коммунисты вместе с горожанами возложили цветы к основанию монумента, под которым похоронены 56 защитников Советского Севера. Среди похороненных в братской могиле много тех, чьими именами названы улицы Архангельска: Николай Дрейер, Михаил Валявкин, Никифор Левачёв, Роман Куликов и многие другие.
Напомним, что после Великой Октябрьской Социалистической Революции в России вспыхнула гражданская война. Положение в Архангельске осложнялось тем, что в город вошли интервенты - военные силы стран Антанты. Первая высадка 9-тысячного отряда Антанты была осуществлена 2 августа 1918 года с помощью эскадры из 17 военных кораблей.
Лишь спустя год – в сентябре 1919 года войска интервентов были изгнаны из Архангельска, а спустя ещё полгода – 19 февраля 1920 года от центрального причала Архангельского порта (сегодня - Красная Пристань) ушёл ледокол «Козьма Минин», взявший на буксир паровую яхту «Ярославна». На её борту находились около тысячи человек: члены правительства, командование Северного фронта и предприниматели, сдавшие за год до этого Архангельск интервентам.
- Интервенция на Севере, в Архангельске – одна из трагичных страниц в истории страны. Но в то же время это пример объединения русского, советского народа перед лицом внешней угрозы под красными знамёнами. Сто лет назад наши прадеды объединились вокруг партии большевиков, чьей преемницей сегодня является КПРФ, чтобы защитить свою независимость и право на будущее. Эта победа дала возможность молодому советскому государству развиваться такими темпами, которые мир не видел ни до, ни после, - отметил после памятных мероприятий Александр Гревцов.