ОНФ: Пресловутые 50 рублей ежемесячных выплат на ребенка уходят в историю, про которую даже не хочется вспоминать.

Просмотр трансляции послания президента к Федеральному собранию организовал региональный исполком Общероссийского народного фронта. В просмотре и обсуждении послания принимали участие активисты ОНФ, эксперты тематических площадок Народного фронта, журналисты.
«Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о беспрецедентных мерах поддержки семей с детьми - это особенно важно в сложившейся неблагоприятной демографической ситуации также и на Севере. С января 2020 г. семьи в России получат материнский капитал уже при рождении первого ребенка. Такая мера безусловно подтолкнет молодых женщин к рождению первого ребенка. В Архангельской области женщины стали поздно рожать, дожидаясь достаточного материального благополучия. При рождении второго ребенка президент предложил увеличить материнский капитал еще на 150 тыс. руб. Глава государства пообещал продлить программу материнского капитала до конца 2026 г, - прокомментировала член регионального штаба ОНФ Татьяна Артемова.
«Владимир Путин в ежегодном послании предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет с 1 января 2020 г. Первоначально они составят половину прожиточного минимума, т.е. 5,5 тыс. руб. в зависимости от региона. В 2021 г. такие выплаты могут быть увеличены вдвое, добавил глава государства. Это существенная помощь для родителей, особенно для тех мам, которые по каким - то причинам потеряли работу, - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Айман Тюкина. – Пресловутые 50 рублей ежемесячных выплат на ребенка уходят в историю, про которую даже не хочется вспоминать».
«Во время послания Федеральному собранию президент России, попросил Общероссийский народный фронт проконтролировать строительство фельдшерско-акушерских пунктов и призвал сконцентрировать внимание на первичном звене здравоохранения. Президент отметил, что у специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет. – В прошлом году активисты ОНФ провели мониторинг 450 ФАПОВ на территории региона из них полноценно функционируют только 40 процентов, а отдельные медицинские пункты закрыты вообще по причине отсутствия медицинских кадров или работают один – два раза в неделю. Уверенны, что целевая подготовка студентов медицинских вузов позволит решить данную проблему», - сказал руководитель исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.
«Президент страны достаточно эмоционально обратился к губернаторам с вопросом, как устроить детей в ясли. Глава государства призвал регионы быстрее решать вопросы по лицензированию детских садов. В стране создано 90 тысяч мест в детских садах, а реально посещают новые места в детских садах лишь 37 тысяч детей. Мы постоянно в регионе контролируем ход строительства детских садов, есть претензии к качеству отделки помещений, затягиванию сроков сдачи объектов, - отметил член регионального штаба ОНФ Сергей Альбицкий.
(на фото: архангельский региональный штаб ОНФ с замиранием сердца слушает указания от главного шефа)