Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Патриарх Иерусалимский: "Какая-такая ПЦУ?!"

Патриарх Иерусалимский Феофил III, находясь в Москве, призвал Предстоятелей Православных Поместных Церквей встретиться в Иордании, чтобы обсудить вопрос сохранения единства Православия.

Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III в своей речи на вручении ему премии Международного фонда единства православных народов, которое состоялось сегодня в Москве, выразил «глубокую обеспокоенность нынешними трудностями, омрачающими жизнь Церкви, и угрозами, нависшими над нами из-за наших печальных разделений».

Патриарх Иерусалимский Феофил III также пригласил Предстоятелей Православных Церквей на «братскую встречу в любви» в Иордании, чтобы «обсудить вопрос сохранения нашего единства в евхаристическом общении», имея, очевидно, в виду события, связанные с предоставлением автокефалии ПЦУ.

Напомним, что Иерусалимский Патриархат не признал создание так называемой ПЦУ и допускает к служению у гроба Господня и других святынь лишь духовенство канонической Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

(по материалам Архангельской епархии)

25 ноябрь 10:23 | : Политика / Верую

Главные новости


Не просто Мария!
Владимир Путин: Под Северодвинском всегда есть место подвигу
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2019 (207)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20