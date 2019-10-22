Патриарх Иерусалимский: "Какая-такая ПЦУ?!"

Патриарх Иерусалимский Феофил III, находясь в Москве, призвал Предстоятелей Православных Поместных Церквей встретиться в Иордании, чтобы обсудить вопрос сохранения единства Православия.
Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III в своей речи на вручении ему премии Международного фонда единства православных народов, которое состоялось сегодня в Москве, выразил «глубокую обеспокоенность нынешними трудностями, омрачающими жизнь Церкви, и угрозами, нависшими над нами из-за наших печальных разделений».
Патриарх Иерусалимский Феофил III также пригласил Предстоятелей Православных Церквей на «братскую встречу в любви» в Иордании, чтобы «обсудить вопрос сохранения нашего единства в евхаристическом общении», имея, очевидно, в виду события, связанные с предоставлением автокефалии ПЦУ.
Напомним, что Иерусалимский Патриархат не признал создание так называемой ПЦУ и допускает к служению у гроба Господня и других святынь лишь духовенство канонической Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.
(по материалам Архангельской епархии)