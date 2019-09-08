Власти Архангельской области взялись за граффити и шляющихся без присмотра детей

Закон Архангельской области от 30 сентября 2019 года N 134-Ю-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях» устанавливает административную ответственность собственникам объектов нежилого фонда за непринятие мер по устранению надписей, рисунков, графических изображений, объявлений, рекламной информации и загрязнений.
Областным законом N 129-10-ОЗ внесены уточнения о том, что под ночным временем для детей в возрасте до 16 лет понимается время с 22:00 до 6:00 в период с 1 октября по 30 апреля, с 23:00 до 6:00 в период с 1 мая по 30 сентября. Для подростков в возрасте от 16 до 18 лет ночным временем является период с 23:00 до 6:00 с 1 октября по 30 апреля и с 24:00 до 6:00 с 1 мая по 30 сентября.
Кроме того, расширен перечень мест, где не допускается нахождение детей. Закон установил порядок информирования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о недопустимости нахождения детей в местах, где им может быть причинён вред здоровью, а также их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. При этом, если указанные лица не проинформировали соответствующие органы, то им грозит административная ответственность.
Изменения в законодательстве коснулись и ограничений розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина. Это запрещено на территориях и в помещениях объектов социальной инфраструктуры; в местах и во время проведения культурных, физкультурных, спортивных и иных массовых мероприятий; на территориях и в помещениях организаций, оказывающих медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги; на детских площадках.
Вот такими новостями порадовало нас правовое управление областной администрации. Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.