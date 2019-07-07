Дмитрий Медведев окончательно покончил с советской властью в России

Именно так можно расценить указ главы российского правительства о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца текущего года на всей территории РФ,
Члены команды премьера уже поражаются масштабом произошедшего. Глава аппарата Белого дома Константин Чуйченко: Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы, а содержание этого приложения — это перечень из 20419 актов.
Впрочем, по мнению наблюдателей, этот акт скорее чисто символический и не имеет большой практической пользы – за прошедшие почти тридцать лет с изменения политического строя в стране жизнь сама все расставила по местам.