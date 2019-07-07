Константин Щемелинин: Депутатская неприкосновенность как элемент истинной демократии

Есть такая пословица: «С чем боролись, на то и напоролись».
С чем борется Украина? С якобы недемократичной и авторитарной Россией!
А чем является Украина? Многие ее граждане верят в то, что Украина — это страна, идущая по демократическому пути.
Демократия — это разделение властей: три ветви власти должны быть разделены и независимы друг от друга. Основная сила и деньги сосредоточены в среде исполнительной власти, поэтому представители двух других ветвей власти получают неприкосновенность — для компенсации.
Отныне у Украины нет законодательной власти, а есть придаток к исполнительной власти, называемый Верховной Радой.
Осталось ликвидировать неприкосновенной судей — и все, здравствуй, авторитаризм, а там и до тоталитаризма с его диктатурой недалеко.
Есть возражение — рейтинг Верховной Рады Украины низок, а ее депутаты, по мнению многих, занимаются неизвестно чем. Это положение дел — проблема общества, которое слишком мало власти дала парламенту; эта проблема не решается снятием депутатской неприкосновенности!
Вообще, чтобы в депутаты не проходили бы неизвестно кто, было бы хорошо ввести ценз, то есть депутатом Верховной Рады стать нельзя, если не отработал хотя бы один срок районным или городским депутатом. Точно такой же ценз неплохо бы ввести и для министров — не работал в исполнительной власти на городском уровне — не можешь работать в парламенте.
Борьба Украины за демократию, как видно сейчас, ведет государство по антидемократическому пути, по пути авторитаризма-тоталитаризма.
А как все хорошо начиналось для страны в 1991 году — развитая промышленность европейского уровня (мощный торговый флот, авиастроение, машиностроение и так далее), 52 млн человек населения, свобода и большие перспективы! И что мы видим сейчас — 40 млн человек населения, незавершенная война, уничтоженная промышленность и в перспективе — авторитаризм.
Константин Щемелинин, крымский писатель