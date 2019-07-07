Константин Щемелинин: Политическая картина мира – реальность и иллюзия

Картина мира, в которую верят многие:
1.Есть США – великая могучая сверхдержава, которая доминирует в мире сейчас и будет доминировать в дальнейшем. В США больше всего богатства, силы и демократии.
2.Есть Европа – сильное объединение разнородных стран; Европа – центр мира, закона и цивилизации.
3.Есть группа средних по силе стран:
3.1. Китай – это страна, которая достигла успехов в экономике благодаря своему огромному населению.
3.2. Россия – это страна, населенная непобедимым народом, который все никак не может решить – он европейский или азиатский. Россия будет слабеть.
3.3. Япония – это страна, населенная трудолюбивым народом.
4.Остальные страны мира – слабые, зависимые, в большей или меньшей степени.
В рамках этой политической картины мира Израиль является маленьким и слабым, а его арабские соседи – большими и сильными; Турция является слабой и так далее.
Проблема в том, что данная картина мира никак не описывает возвышение Китая и текущее ослабление США и Европы, а также многие другие процессы. Попытки связать усиление одних стран и ослабление других с помощью демократии, глобализации и прочих понятий, в целом, безуспешны.
У Китая и в 19, и в 20 веке было колоссальное население, но огромной мощи у Китая не было.
США всегда были демократической страной: почему тогда в 18-19 веках США были слабыми, а в 20 веке стали сильными?
Таким образом, первая картина мира является иллюзорной, не отражающей реальности.
Если же взять за основу этническое наполнение рассматриваемых стран, то можно описать реальную картину мира. В этой реальности сила народов возрастает и убывает волнообразно.
Реальная политическая картина мира
1.Китай – самая сильная страна на планете. Китайский дракон находится на взлете, он даже еще не взлетел. Сила Китая превосходит суммарную силу всех остальных стран на Земле, китайцы догадываются об этом, но еще не поверили в это.
2.США и Европа – это гибнущие страны. Дальнейший путь этих стран – это бедность, распад и проигранные войны.
3.Япония невероятно сильна, японцы еще не сказали своего второго слова (а первое сказали во время Второй мировой войны).
4.Россия – очень сильная страна с временными внутренними проблемами, которые являются вполне решаемыми. Когда эти проблемы будут решены, страна станет гораздо более сильной, чем сейчас.
5.Израиль и Турция – это сильные страны: каждая из них по отдельности сильнее своих арабских соседей.
Исходя из реальной картины мира в будущем:
А. Китай победит США в торговой войне. Китай начнет экономический захват сначала Евразии, а затем и всего мира.
Б. США начнут распадаться.
В. ЕС распадется.
Г. Россия объединится с Украиной (или демократическими процедурами, или как Германия в конце 19 века – «железом и кровью»).
Д. Япония начнет экспансию в Тихом океане.
Е. Израиль и Турция будут усиливаться за счет арабов.
Ж. Мексика начнет территориальную экспансию.
А есть еще ООН – эта организация, являющая попыткой зафиксировать картину мира в 1950-х годах, постепенно уйдет со сцены. Так будет, но не завтра, а в ближайшие десятилетия.
Константин Щемелинин, крымский писатель
P.S. От редакции: No coomment...