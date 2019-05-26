Искушение смехача. Каким диктатором будет президент Зеленский?

Окончательные результаты выборов в Верховную Раду, похоже, стали неожиданностью даже для их главного призёра. А вот приятной неожиданностью или нет… это как посмотреть.
После подсчета голосов выяснилось, что партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, получив 254 места в парламенте из 450, а минимум, необходимый для принятия решений, - 226 голосов. Таким образом, впервые в истории Украины в Раде установилось однопартийное большинство. Президентская партия будет контролировать парламент Украины, что дает возможность Владимиру Зеленскому и его сторонникам самостоятельно сформировать правительство и назначить своего премьера.
Это значит, что пропрезидентской партии, которая представляет из себя (вы только вдумайтесь!) название популярного комедийного сериала, для проведения через парламент судьбоносных решений даже не придётся блокироваться с «Голосом» популярного украинского рокера Вакарчука («Океан Эльзы»). За которым, кроме голоса (не оперного, зато без кавычек), ничего в сущности и нет, один протест да развлекуха.
А ведь полгода назад я иронично писал о «Факторе Зеленского», который должен был внести оживление в нудный избирательный процесс. Ого, в итоге украинцы получили готового диктатора, которой властью может распорядиться так… а может этак. Впрочем, импичмент в действительно демократических странах пока никто не отменял, но все понимают, насколько это крайняя мера.
Когда смешно, тогда не страшно… ну а дальше? Эта фраза всё из того же февральского материала. Пора бы получить ответ.
У меня создалось впечатление, что к Зеленскому и в мире, и в Москве, и в Киеве стали серьёзно относиться только после результата на выборах в Раду. И враги, и друзья, не суть важно.
Главный поступок, который от него ждут все, прекращение боевых действий в Донбассе. Простого приказа главнокомандующего украинским войскам отойти на зимние квартиры, и уже потом решать, в каком статусе будет существовать мятежный регион в составе Украины (выхода Зеленский-президент не допустит, это объективно). Ведь ради этого за него многие голосовали, не так ли, хотя бы пацифистски настроенная молодёжь?
Даже не обсуждается – на руку «Слуге народа» сыграло тоже, что в середине нулевых не пропустило российских либералов в Государственную Думу, фактически переведя их в несистемное состояние. А именно, невозможность договориться при внешней схожести политических платформ. Четвёртое место, занятое партией бывшим президента Порошенко это та публичная пощёчина, после которой навсегда уезжают на заграничный огород капусту выращивать (то есть, как можно дальше от возможных неприятностей). Вот для Юлечки Тимошенко её «бронза» действительно награда как показатель политической устойчивости. Учитывая непростой характер «серебряного медалиста» Олега Бойко, который с большой долей вероятности будет работать с оглядкой (возможно, неявной) на реакцию Москвы, у девушки с косой до попы есть неплохие шансы на этой каденции стать основным партнёром действующей власти и даже помечтать о своём возвращении во власть исполнительную. Если не премьером, то каким-нибудь ключевым министром. Напомню, она любит две вещи – силу и деньги (силовой или экономический блок кабмина). Министр обороны в юбке, да ещё с косой – отличный европейский тренд. Вот только не завитую я тем, с кем её армия будет воевать… ждать милости от этой дамы более чем наивно. Даже пленным.
Сегодня многие сравнивают эти выборы в Раду с выборами в нашу Думу образца 2016 года. Цитата: Там тоже был невпечатляющий — менее 50% - результат "Единой России" по партспискам, который, однако, был намного перекрыт почти тотальным превосходством ее же по одномандатным округам. Итог мы все помним — ЕР получила в ГосДуме не простое, а конституционное большинство, и Государственная Дума... практически умерла как самостоятельный орган и вообще "место для дискуссий". Вроде бы никакой катастрофы у нас не произошло… но к этому моменту «Единая Россия» уже 16 лет была у власти, и все хорошо представляли, чего от неё можно ожидать (и плохого, и хорошего). Зато «Слуга народа» один большой сюрприз. Как и её лидер.
Принято считать, что главное личное качество у нового главы государства (особенно с такими полномочиями) – это умеренность. Но, боюсь, именно это и не подходит Украине в её сегодняшнем состоянии, что-то обязательно должно происходить, меняться, причём кардинальное. То, что националистические партии остались за бортом нынешней Рады, не должно расслаблять людей доброй воли (простите за пафос), ибо эти твари как раз способны к объединению. Особенно в условиях уличного противостояния, таких нелегитимность только заводит.
Вот и возникают сомнения – не закончится ли новая диктатура по либеральному принципу какой-нибудь показной борьбой с коррупцией, когда освободившиеся от порошенковских протеже тёплые местечки займут такие же, только пришедшие от Зеленского? Разве мало мы видели подобных сценариев на постсоветском пространстве.
Вполне допускаю, что исчезнет «чёрный список» российских артистов, въезд которым в Незалежную пока заказан. А толку… за прошедшее с последнего Майдана пятилетие Украина не сказать, чтобы очень горевала по Валерии или Газманову, местный зритель прекрасно пробавлялся Макаревичем и Орлушей (и мы бы без Вакарчука наяву прекрасно бы прожили).
Есть ещё один сомнительный момент, на который почему-то не обращают должного внимания. Всё-таки Украина по своей политической (и не только) культуре и ментальности находится где-то между Россией и Польшей. Если первые годы её независимости страна переживала постсоветский шок (то есть, близкий нам), то уже второе десятилетие там отмечается польская сеймизация (Сейм – высший законодательный орган Польши). На деле это означает бесконечные споры всех со всеми, затяжной делёж портфелей, прочих лакомых пирогов, интриги… и как итог досрочный роспуск, я об этом писал не единожды. Те ещё игры, а в сегодня положении Украины просто убийственные, страна имеет все шансы стать главным европейским посмешищем, что действительно может привести к её распаду.
Зеленскому же и карты в руки. Он совсем недавно взошёл на политический Олимп, народ не успел ещё в нём разочароваться. При этом видно, что украинская нация как огня боится авторитаризма, насмотревшись на ближайших соседей (не будем показывать на себя пальцем). Если у «политического босяка» от успехов сорвёт крышу, народ разочаруется в нём быстрее, чем в предшественниках. Есть такое предчувствие, что убирать Вовку будут жёстко, Януковичу и не снилось.
Жалко Вовку… всё-таки почти коллеги (в прошлом).
Леонид Черток