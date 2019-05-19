Игорь Орлов: Друзья, я не оставлю вас до…

«Я собираюсь работать до конца отпущенного Конституцией срока… то есть, до сентября 2020-го».
Так на еженедельной планерке в правительстве Архангельской области губернатор Орлов прокомментировал появившиеся сегодня в федеральных СМИ слухи о своей скорой отставке в рамках привычной осенней ротации глав российских регионов.
Напомним, что в 2015 году на фоне таких же разговоров о своей скорой и неизбежной отставки Орлов обратился к президенту с просьбой о досрочных выборах, которые и выиграл в первом туре.
Уже на своей пресс-конференции в январе этого года он высказался в том плане, что готов баллотироваться на третий срок… если получит моральную поддержку от президента.
Тем временем наблюдатели считают, что слухи об отставке действующего архангельского губернатора могут быть вбросом московских политтехнологов для воздействия на градус общественного процесса. Причем осенний дедлайн выбран не случайно и для правдоподобия – год это минимальный срок для раскрутки любого кандидата «с нуля».