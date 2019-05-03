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«Тротуар имени Ленина». По главной площади Архангельска теперь можно только мирно гулять

Статус «тротуарной зоны» площадь Ленина получила еще 22 мая. Этим, скорее всего, и объясняются работы по ее благоустройству, которые в последнее время так возмущали протестный электорат.

Напомним, что площадь, на которую выходят окнами сразу три знаковых здания – правительство региона, городская администрация и законодательное собрание области – давно стала местом выражения народного недовольства.

Фишка в том, что устраивать митинги, шествия, демонстрации и пр. в тротуарной зоне запрещено законом.

До этого площадь Ленина считалась дорожной зоной, соответствующие изменения внесло Федеральное БТИ (соответственно и статус).

Кстати, в обществе не утихают споры о том, должен ли каменный Ильич стоять в центре областной столицы, если он уже не является кумиром всего общества… не правильней ли будет вернуть на старое место никого не раздражающий фонтан?

Ну, а шутники в интернете предлагают переименовать «площадь Ленина» в «тротуар Ильича».

18 июнь 11:46 | : Политика

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