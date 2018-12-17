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Национальный рейтинг губернаторов: Игорь Орлов на 62-м месте

Опубликован первый в новом году Национальный рейтинг глав российских регионов, охватывающий период январь-февраль 2019 г.

Рейтинг составляется на основе экспертных оценок.

Политологи считают, что для действующих губернаторов основными оценочными маркерами стали текущие вопросы, на первый взгляд незначительные, но способные серьезно изменить отношение населения к эффективности работы. Таким «маркером» можно назвать работу по реализации реформы сбора отходов – чувствительная для населения «мусорная тема» стала публичным маркером оценки для значительного числа губернаторов.

Впрочем, по мнению большинства экспертов, реформу в том или ином виде проводить придется во всех регионах России, в данном случае губернаторы просто принимают на себя удар общественного негатива.

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Александр Моор (Тюменская обл.), Алексей Дюмин (Тульская обл.).

Последние три: Александр Бердников (Республика Алтай), Валентин Коновалов (Республика Хакассия), Марина Ковтун (Мурманская обл.).

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на 62-м месте.

28 февраль 08:28 | : Политика

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