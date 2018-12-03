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Константин Щемелинин: "Россия еще придет к Украине за своими землями" (взгляд патриота)

Война в Донбассе откровенно затянулась. Украина не желает идти ни в наступление, ни на мирные переговоры с ЛДНР. Ситуация уткнулась в нежелание Киева идти на любой компромисс.

Диспозицию сторон комментирует крымский писатель и военный эксперт Константин Щемелинин:

- Как выглядит западный мир - описано в моей статье «Этнические структуры Русского и Западного миров». Народы, составляющие западный мир, с помощью войны на юго-востоке Украины вводят людей, которые проживают на сегодняшней территории Украины, в орбиту западного мира. Смотрите: декоммунизация, усиленная украинизация; создание собственной украинской истории, враждебной российской истории; ассоциация с ЕС, разрыв авиационного сообщения с Россией – все это шаги по отрыву Украины от Русского мира. Как выглядит Русский мир можно прочитать в вышеуказанной статье. Русскому миру затяжная война на Украине вредна.

- Как известно, США используют Украину в своих различных целях. Объясните читателям, чего конкретно Штаты уже смогли добиться для себя и своих союзников, поддерживая нынешнюю киевскую власть?

- Успехи США скромные – только продажа оружия Киеву – и все. Но это цветочки – ягодки зреют сейчас, на наших глазах, когда из молодых русских и украинцев на Украине пропаганда старается сделать европейцев, отличающихся от русских.

- На какие страны и как повлияла сегодняшняя ситуация в Донбассе?

На Россию – Москва начинает понимать свое место в этом мире. Например, что у нее нет искренних союзников ни на Западе, ни на Востоке. На ЕС – Европа поняла свою слабость и зависимость от США. На США – в Вашингтоне осознали, что Россия – это не их колония. На Украину – Киев понял, что Россия еще придет за своими землями, которые сейчас принадлежит Украине, но за которые Россия воевала с крымскими татарами, поляками и австрийцами. На Сирию – в целом, не покидает ощущение, что сирийская война была полигоном для чего большего, при этом Дамаск устоял и побеждает. На Израиль – отношения между Россией и этой страной ухудшились из-за Сирийской войны. На Китай – отношения между КНР и РФ улучшились

29 январь 14:31 | : Политика

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