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С грязными руками. Мусорная тема – новая фишка архангельских "навальнят".

Я уже писал о прошедших на прошлой неделе митингах протеста против организации на территории Архангельской области полигонов ТБО. Но забыл сказать об одной их характерной особенности. Сейчас восполню.

Любой протест – питательная среда для оппозиции. Коммунисты, эсеры… даже лимоновцы (члены запрещённой в России НБП) откуда-то повылазили. Много молодёжи, что в принципе нормально, когда ещё бунтовать, как не в нежном возрасте. Назовём это школой публичной политики – в знаменитых студенческих волнениях 60-х, когда на улицы Парижа и других университетских городов Франции вывалило студенчество, заражённое идеями социализма, принимали активное участие сегодняшние политики и госдеятели, многие из которых теперь относятся к консервативному лагерю. Как говорится, перебесились и будя.

Кстати, все прошедшие митинги были согласованы с властями, никто никого не разгонял, никто никого не тиранил. То есть, не было революционного драйва, до которого так охочи юные сторонники Алексея Навального.

Надо сказать, что сама мусорная тема весьма и весьма далека от прямой политики.  В ней больше экономики, экологии… иногда она вообще переходит в стадию спора хозяйствующих субъектов. Но это смотря как раскрутить. Не так давно архангельский штаб оппозиционного политика Алексея Навального заявил о своём закрытии, мол, выборы кончились, с каких дивидендов аренду офиса оплачивать? И вдруг подвалила такая тема…

Про Навального я пишу последние 10 лет. Сначала он был интересен как тип молодого оппозиционного политика, вскормленного на путинских хлебах нулевых. Вроде бы правый либерал, даже у губернатора Белых поработал… правда, не брезгующий тусоваться на трибунах с левыми политиками самого реакционного толка. Но как только он встал в колонну «Русского марша», лично у меня все сомнения отпали – реинкарнация известного провокатора царской охранки Евно Азефа, ставшего в истории русской революции синонимом предательства. Цель проста, как три копейки – дискредитировать праволиберальное движение в глазах брезгливой интеллигенции (что частично удалось). Думаю, Алексей – проект политолога Глеба Павловского, тогда ещё работавшего на Кремль (сейчас – не уверен), который и сам в диссидентскую юность грешил связями с КГБ.

Уже позже у богатыря-Алёши появилось новое задание – втянуть в свои ряды побольше активной молодёжи, которая так и рвётся на баррикады. Зачем? Чтобы наглядно показать остальной школоте, что выгоднее вступать в ряды какой-нибудь «Молодой гвардии» и получать с этого реальные дивиденды, чем получать по заднице казацкой нагайкой, пусть и под вспышки фотокамер.

Последний абзац лишь моё предположение. Но подтверждённое прошлогодним визитом Навального в Архангельск. Постановочная встреча мужика с полными вёдрами («без воды маемся»), жалобы на ЖКХ, власть, зарплаты… и всё на свете. Чему и учат политтехнологи неважно какой ориентации. Мой старший сын тоже захотел пойти с ним на встречу. Я отпустил, посоветовав, в случае чего, не вступать с полицией в пререкания и заранее наметить пути отхода. Народа действительно собралось до фига (для Архангельска), обошлось без эксцессов. Но сын вернулся, хоть и целым, но разочарованным – «сплошная трепология и никакого конструктива, не люблю, когда меня вербуют втёмную…».

Тем временем в соцсетях появились сообщения, что Навального снова пригласили в Архангельск, чтобы возглавить мусорный протестник. Хотя по идее у него и без этого забот – полон рот, собирается участвовать в выборах губернатор Санкт-Петербурга, которые состоятся осенью будущего года. Столько дел и планов громадьё, как не разорваться между двумя городами. Глядишь, так он захочет и Архангельской областью поправить, составив конкуренцию вечному кандидату Древарху-Просветлённому.

Впрочем, Навальный и сам чувствует, что его фамилия набила оскомину у несторонников, а это вредно сказывается на популярности. Поэтому бывший начальник его архангельского штаба Дмитрий Секушин на мусорном митинге в Северодвинске представился как активист движения «Свободный Север» (впервые о таком слышу) и выдал буквально следующее:

– Некоторое время назад штаб одного известного российского политика (его имя меня просили не называть) был закрыт, и мы решили помогать Архангельской области с решением актуальных проблем. Самая актуальная проблема для нас сегодня – это мусорные полигоны в области. Мне часто задавали вопросы – зачем МЫ организовали митинг 20 октября, когда другой такой же митинг пройдет здесь же 28-го. Так вот, мы заметили, что северодвинцы плохо знают о проблеме… И вообще, сегодняшний митинг будет одним из информационных поводов.

Последнее верно подмечено. Ведь митинг, организованный совсем другими силами, намного более эффективная акция, чем одиночная агитация ровесника-соседа, именно так навальнята и пополняют в основном свои ряды.

Могу спорить, в следующем массовом протесте против чего угодно, против губернатора или божьих коровок, неважно, вы увидите у микрофона всё те же молодые задорные лица с фанатично горящими глазами. Им важен сам процесс протеста… ну и его оценка от кураторов.

Впрочем, на мусорной теме поднимается не только молодёжь, жаждущая бунта и экшна, но и вполне половозрелые депутаты, алчущие популярности у той части избирателей, которой изначально не нравится всё, что исходит от исполнительной власти.

А вот пример конструктивного мнения… и тоже из соцсети: Вот как нормальный полигон построить (или экотехнопарк) без инвестиций подскажите кто-нибудь? А то мусор московский плохой, а деньги 10 миллиардов, на секундочку, вроде как хорошие. Когда у Строителей полигон с ядовитой химией просто на песочке лежит, посреди таких же болот, о которых граждане так пекутся что ой. И 3 км до той же реки и 5 до города никого не смущают. А вот хрен знает где, в 23 км от реки, в 123 км от Коряжмы, то угроза угроз. Где логика? Губернатор должен был решить "идите нафиг со своими инвестициями"? "У нас мусор в области итак отлично везде хранится, сплошная экология от этого, а воды боржом".

Увы, у последнего поста больше критики, чем лайков. Такие нынче времена…

Леонид Черток  

24 октябрь 09:52 | : Политика / За кулисами политики

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