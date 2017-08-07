Навальный в Архангельске. Мужик с вёдрами и другие режиссёрские этюды

RUSNORD специально не освещал приезд в Архангельск главного оппозиционного политика современной России. Из-за глубокого неуважения к его личности. Когда Навальный только появился в информационном поле, приглядывался к нему. Но особых надежд не возлагал из-за простоты в его лице, которая, правда сказать, со временем приобрела все признаки крестьянской хитринки. Что соответствует его происхождению. А уж после того, как Алексей прошёлся в колонне «Русского марша»… такие политики просто перестают для меня существовать, какой бы политической стратегией они потом не оправдывались.

Да и ему наша реклама не нужна. Ставка сделана на социальные сети, где только у группы «Жесть по-Архангельски» более 200 000 участников. А аналитику там не жалуют, за ней к участникам «Вольного дела» заглядывают. Вот и читайте…

Личность Навального в нашем доме практически не обсуждается, ибо неинтересен. Однако старшего сына зацепило. Самый возраст для бунта, старшая школота. Сказал, что собирается пойти. Зачем, спрашиваю.

- А ты, отец, разве против борьбы с коррупцией?

Вот он на что их цепляет. Главное, что этот возраст толком не представляет, как выглядит коррупция… а некоторые вообще с неё кормятся (через родителей). Но жутко против. Пришлось рассказать, что я за все годы конкурентных выборов (минус советский период) не встретил ни одного кандидата в депутаты, ни одного политика, который бы заявил – при мне коррупция расцветёт пышным цветом, а реальные доходы простого населения упадут минимум в два раза. Ещё сказал парню, что не верю ничьим благим намерениям в принципе, если туда не вписаны личные интересы трибуна, что во власть идут не для того…, а чтобы… дальше вы мою концепцию знаете.

Сын подумал… нет, всё равно пойдёт. Ну, когда ещё, если не в нежном романтическом возрасте? Такая же школота и студиозы из приличных парижских семей пытались в 60-х сделать Францию социалистической, месились с полицией, а с возрастом стали благонравными буржуа (если не сторчались). Впрочем, в нашей отечественной истории их ровесники в 1905-м резали городовых на московских улицах, их за это казаки шашками рубили. Поэтому лишь дал указание: начнётся шухер – сваливай, а не рассуждай с ОМОНом о конституционных свободах.

Сын вернулся целым, трезвым и с шариком. Слегка одухотворённым, сказал, что атмосфера была близка к рок-концерту. Говорит – этот Алексей ему более понятен, чем действующий президент пенсионного возраста, с которым сын живёт всю свою 15-летнюю жизнь, как я когда-то с Брежневым. Вот он, минус несменяемости власти, если исключить декоративную рокировку в премьеры и обратно. Нет, чтобы как Рузвельт – отстоять две вахты и уйти совсем, а вернуться, когда нация попросит. Впрочем, тогда война случилась… на фиг, на фиг такую мотивацию!

Хорошо, о чём вещал Навальный, спрашиваю. Мой парень замялся… понятно, в той толпе он больше тусовался со своими, атмосферил. А сколько всего народа пришло? Цифры называются разные, в диапазоне от 750 до несколько тысяч. В каком-то верноподданническом федеральном издании прочитал «менее ста». И дальше – «зато в то же самое время Фестиваль фейерверков на центральной набережной Архангельска собрал более 25 тысяч патриотически настроенных зрителей». Интересно, этот борзописец хоть раз здесь бывал, кто-то может себе представить такую толпу на Набережной Северной Двины?! Ложь по мелкому только вредит федеральной позиции.

Я смотрел фотографии митинга, сделанные с разных точек. Могу сказать одно – народу было до фига. Для Архангельска. Особенно для окраины города, ведь мост на Соломбалу для многих психологический барьер. Как на дачу съездить, сам сколько раз удивлялся. У нашего агентства есть опыт организации протестных митингов (та самая «революция врачей»). Попробуй собрать людей на площадь Ленина ради благой цели… а тут площадь Терёхина и цель сомнительная.

Как к Навальному относятся в стране? У меня широкий круг общения с нашими бывшими соотечественниками, проживающими за рубежом, сейчас они как раз возвращаются с визитов на малую родину. У кого-то читаю – мои внуки наконец-то заинтересовались политикой, им нравится Навальный, ждут, когда смогут проголосовать за него. Другой, с патриотическим уклоном (даже странно, что когда-то уехал), пишет, что сыновья его друзей отзываются о Навальном, как о придурке. Видимо, тот самый случай, когда каждый слышит, чем он дышит. А истина, как обычно, посерёдке.

Лично у меня впечатление, что пиарщики Навального используют опыт табачной фирмы Chesterfield. Ещё в конце 50-х в американский радиоэфир была запущена детская песенка с навязчивым мотивом, где обыгрывалось это название не применительно к сигаретам, а через десяток лет, когда те детишки подросли, продажи резко пошли вверх. Только в случае с Навальным срок эффекта гораздо короче, а официоз пока проигрывает схватку за популярность. Ну, скажите, почему никто из едросов не вышел на трибуну митинга?! Ведь Навальный только трибун, полемист он никакой, что видно по дискуссиям даже с Ксенией Собчак, не говоря уже об Артёме Лебедеве. Хорошо, «Единой России» запретили светится… почему ЛДПР не выступила, ведь это тоже их политический конкурент?

И приходит в голову мысль – а не сговор ли это? В том смысле, что Архангельск решили представить этаким центром вольнодумства, где даже Навального никто не арестовывает. Что мы с этого можем поиметь? Пока не знаю…

…пока я объясняю старшему сыну, какой свисток этот Навальный. Вот он на трибуне борется с коррупцией и побеждает её. Вот он обещает (special for Arkhangelsk!) в случае своей победы на президентских выборах разогнать «Роскомнадзор», лучший подарок для Пиратской партии. Вот он собирается разогнать всю исполнительную власть – от президента Путина до губернатора Орлова. Но что взамен? Навальный ужасается местным заработкам (из толпы кричат – «от 10 до 15 тыщ», это часто правда), и обещает поднять среднюю зарплату по стране – «100 000 не обещаю, но 70 000 гарантирую». А с каких пирогов (или хренов)? Любой экономист объяснит, что только за счёт гиперинфляции, других предпосылок нет, и Навальный – не Гудвин.

Я читаю цитаты из архангельского Навального… и вспоминаю генсека Андропова, при котором прожил не лучшие полтора года своей жизни. Его теперь тоже кое-кто называет реформатором, предтечей Горбачёва, только более умной. А на самом деле это был банальный полицейский-держиморда, даже внешность имел злого филина. Что он сделал за свои несколько месяцев у руля огромной страны? Идиотские рейды по пивным и кинотеатрам в поисках прогульщиков. Карательная медицина для инакомыслящих. Смена торговой мафии, на место которой моментально пришла новая, в эпоху всеобщего дефицита это неизбежный процесс. Водка по 4.70… ну спасибо, отец родной! Больше ничего созидательного не припомню… даже власть передал никакучему Черненко.

Вот и у Навального потенциал на разрушение. При полном отсутствии и команды, и властного инструментария. А самое для меня главное - нет внятной идеологии. Я никак не пойму, какую Россию он собирается строить. В 91-м было понятно, мы стояли у Белого дома за капитализм. А теперь обратно в социализм? Или к монархизму? Либеральному патриотизму? Просвещённому национализму? Где конечная цель, чёрт возьми?!

Ещё и маму свою вспомнил, привязался узами к Поморью. «Моя мама родилась в Архангельской области, так что в каком-то смысле я ваш земляк». Изъезженный пиар-ход, тут недавно Угольников в свои рвался, воистину – какого еврея не копни, обязательно на помора наткнёшься. Только у Алексея не катит. Выдержка из официальной биографии политика: Мать — Людмила Ивановна, происходит из сельской местности из-под Зеленограда Московской области. Понятно, сейчас нам начнут втирать, что отсюда Лёшины бабушки-прадедушки. Так и у меня предки по материнской линии из Италии… только визу в Рим всё равно получать надо.

И уж совсем смешная миниатюра, как Навальный среди бела дня встретил на улице Советских космонавтов мужика с полными вёдрами и страшно этому возмутился – «что там у вас губернатор думает?!». Так и слышу за кадром режиссёрские команды – «мужик с вёдрами пошёл… идёшь, переваливаясь… тяжело… вода выплёскивается… Навальный пошёл… делай удивление… делай возмущение…». Второй курс ВГИКа, режиссёрский факультет.

…Всё это я доходчиво объяснил старшему сыну. Говорит, что понял. А вы?

P.S. И тем не менее:

Вселенский опыт говорит,

Что погибают царства

Не оттого, что тяжек быт

Или страшны мытарства.

А погибают оттого

(и тем больней, чем дольше),

Что люди царства своего

Не уважают больше. (Булат Окуджава)

Леонид Черток