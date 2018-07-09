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«Даёшь движуху!». Природа мусорных митингов в Архангельской области

Всегда спокойные жители Поморья (не зря же они сами иронично называют отмороженными) в последнее время увлеклись протестным движением.

Началось всё с пенсионной реформы, когда на митинги начала выходить не молодёжь, которую она напрямую коснётся, а люди, давно эту пенсию получающие. Выглядит трогательно… так раньше заботливые бабушки совали в карман своим великовозрастным недорослям-внучкам троячок на пиво.

Но как только президент внёс поправки и в целом одобрил, пенсионный ажиотаж практически сошёл на нет. Не то, что бы все сразу захотели работать (социальная реклама, что крутится на эту тему, действительно дурацкая), просто стало ясно – такова политика государства, альтернативные варианты сохранения пенсионного баланса, выдвигаемые независимыми экспертами, не более, чем трепология.

Но кураж остался. В Архангельской области это тема строительства полигонов ТБО. Кому-то очень нравится пугать местную власть мусорным майданом. Типа - мы сделаем вам как на Украине. Без учёта местных особенностей, в том числе и ментальных.

Но желания наши не всегда совпадают с реальными возможностями (помните этот тост из «Кавказской пленницы»?). Ни один из объявленных митингов в итоге не собрал заявленного количества участников, хотя выходить и протестовать зазывали во всех соцсетях. В том же Яренске, находящемся в самом эпицентре мусорной горячки, митинговать пришло (по подсчётам в соцсетях) менее трёхсот человек, хотя организаторы ожидали не менее двух тысяч. Причём, по свидетельству наблюдателей, минимум четверть из трёх сотен составляли приезжие из Котласа, Урдомы и даже из Республики Коми (комяков там тоже разогрели страшилками).

В Северодвинске и Архангельске вообще смех. Среди организаторов протеста выделялись громкими лозунгами лимоновцы (сторонники запрещённой в России НБП), «яблочники», фёдоровцы (Национально-освободительное движение России Евгения Фёдорова, одного из записных клоунов из Госдумы)… ну и навальнята, куда же без них. По крайней мере, именно эти партийные стяги реяли над головами собравшихся. Вообще-то в обычные дни взрослые представители упомянутых движений, не говоря уже о лидерах, «в поле рядом не присядут». Но зачем это знать молодым и буйным, решившим подружить против кого-то?

На веселящуюся молодёжь («даешь движуху!») с легким испугом посматривало советское поколение… с детства привыкшее ходить туда, куда зовут.

К слову, все митинги были согласованными, никаких препятствий власти их организаторам не чинили, а полиция вела себя более чем корректно – ведь стражей порядка точно так же волнует собственное будущее и будущее их детей.

На митингах звучала информация о всё новых несанкционированных свалках. Например, называлась та, что за производственной базой на улице Дорожников в Архангельске. Туда сваливается всё, что относится к отходам производства: тара из-под краски, старые автомобильные шины, использованные масляные фильтры… вплоть до макулатуры из секретариата. И всё просто чуть присыпается землёй, представляете, какая в том месте экология?

Или Ленинградский проспект 441/1, куда свезли обрезки деревьев, поваленных штормом. А рядом ещё одна левая свалка уже со строительным мусором… всего гектар. В Северодвинске не лучше – мусор подбирается к воде. Рядом с Рикасихой, самое горячее место противостояния дачников и властей, чего только не валяется… вплоть до фекалий.

Заметьте, все эти свалки возникают не по решению Москвы и не по сговору начальства… от разгильдяйства на низовом уровне. В том числе и тех, кто теперь митингует.

Впрочем, эмоции людей понятны, они беспокоятся за будущее своих детей. Плюс их фантазию распалили мусорные активисты, распространяющие листовки и брошюрки со сценками грядущего апокалипсиса. Где подробно рассказывается, как и против чего протестовать. И ни слова об альтернативных вариантах борьбы с замусоривание Поморья.

А зачем? Истина рождается в цивилизованном споре на круглых столах, посвящённых данной теме.  Но это не так зрелищно. Дождь, мокрая толпа, флаги, плакаты и лозунги… только полицейского разгона не хватает… вот достойная телевизионная картинка, её зритель лучше всего хавает.

Только дело от этого не сдвинется с мёртвой точки.

(фото с сайта 29.ru – один из оральников)

Леонид Черток  

22 октябрь 09:28 | : Экономика / Скандалы

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