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Константин Щемелинин: "Война - это великое дело государства"

Любая война несет в себе опасность не просто поражения, но даже исчезновения государства с политической карты мира. В 2014 году в Киеве явно ошиблись с военными расчетами: там полагали, что завершат конфликт за неделю, а сейчас уже идет четвертый год.

Война – это комплексное событие, не только прямое военное столкновение армий. Когда Германия в 1941 году напала на СССР, в этот день она уже проиграла, ибо немецкие военные расчеты строились на прогрессирующей слабости Красной Армии, а вышло наоборот – Красная Армия становилась только сильнее от времени.

Точно так же и с Украиной: Киев осуществил неверные военные расчеты, в результате чего из ополчения, численностью в пару тысяч человек без тяжелого вооружения в мае 2014 года, сейчас ВСУ противостоит армия численностью в 30-40 тыс. солдат с танками, БПЛА и РСЗО. Не завершая эту войну, Киев идет по пути смерти своего собственного государства, ибо война – это путь или к жизни, или к смерти.

Краткие боевые расчеты войны на Украине из моего исследования «Этнический и военный анализ современных конфликтов в Афганистане, Украине, Ираке и Сирии с точки зрения выгоды для России» таковы:

Расчет максимального количества солдат враждующих сторон:

1) Армия стран НАТО = 300 тыс. солдат; 2) Армия РФ = 21,75 млн солдат; 3) Украина: За Киев – 21,5*0,15 = 3,23 млн солдат, а за Донецк – 21,5*0,15 = 3,23 млн солдат.

Взвешивание сил:

1) За Киев = 300 тыс. + 3,23 млн = 3,53 млн солдат

2) За Донецк = 21,75 млн + 3,23 млн = 24,98 млн солдат

3,5 млн солдат, которые могут воевать за Киев – это в 7 раз меньше, чем 25 млн солдат, которые могут воевать за Донецк, то есть победа Донецка над Киевом безусловна и неотвратима. Но на Украине этого не понимают! Судя по всему, поймут, когда будет уже поздно.

Константин Щемелинин, крымский писатель и политолог

24 август 08:45 | : Политика

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