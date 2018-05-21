Время "Ч". Кто ангажировал автомобильный парк правительства Архангельской области на предвыборную неделю?

По интернету гуляет копия письма, подписанная руководителем аппарата правительства Архангельской области Алексея Андронова, в котором он убедительно простит аппарат областного Собрания не планировать никаких поездок на служебном транспорте на начало сентября этого года, мол, все машины уже распределены.

Пугает не то, что законодательная деятельность региона будет парализована (и хрен бы с ней).

Умиляет период такой автоактивности чиновников – со 2 по 10 сентября. То есть, неделя до выборов.

И кого (или что) они только перевозить собираются?!

И куда?