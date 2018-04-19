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Казак помору - друг и брат? Тутов и Беднов гнут своё

Очередной виток пропагандистской кампании «по борьбе с сепаратизмом» среди поморов и казаков – публикация на информационном ресурсе «Красная весна» (рупор движения «Суть времени») «Прикладная экология» с далеко идущими политическими целями». Одновременно на сайте «Евразия дейли» появилась серия статей Дмитрия Семушина о казаках, автор которых пытается «развенчивать мифы» о казачестве, а на самом деле воскрешает антиказачьи фобии времен Гражданской войны.

Александр Тутов: - Некто Дмитрий Семушин разродился новыми статьями, где-то он хвалит казаков, то ругает. Типа казаки – это в очередной раз сословие, а не субэтнос. Хотя если бы они хотя бы Льва Гумилева почитали, то такую глупость бы не писали.

 Решили ряд граждан в который  раз «разобраться» с казаками, а заодно и с поморами. К ним тут же, как обычно, присоединилось движение «Суть времени» Кургиняна. Это не вызывает ничего, кроме усмешки так как они используют в качестве источника то, что писал Семушин. Своих то мозгов не хватает.

Анатолий Беднов: - Просто тупо, механически повторяют его тезисы.

А.Т.: - Авторы «Сути времени» решили разобраться с экологической организацией «ЭТАС», а заодно с поморами. Единственное, что они не заметили – «ЭТАС» уже два года не существует. Затем я почему-то оказался главным защитником поморов. Так как когда-то откликнулся на просьбу стать соучредителем общественной организации, хотя экологическими проблемами больше не занимался. С поморами , правда, общался. Нет, я, конечно, проводил ряд культурных мероприятий – конкурс «Поморская красавица», «Поморский Новый год» - но сам я не помор, а родовой казак. Точно так же я проводил Гриновский фестиваль, фестиваль «Земля родная» в Красноборске, «Нордкон», фотографии с которого они использовали, другие реконструкторские мероприятия. Еще раз хотел бы напомнить: если они хотят что-то грамотно написать, то пускай хотя бы почитают Льва Гумилева – например, «История как форма движения материи». Там четко написано, что казаки и поморы – это субэтносы.

 

А.Б.: - Лев Гумилев четко разделяет поморов и крестьян Северо-восточной Руси, казаков и крестьян Юго-западной Руси, особо выделяет однодворцев, различные старообрядческие группы, тоже в качестве субэтносов.

 

А.Т.: - От этого никто из них не перестали быть русскими. Это – ветви русского народа. Казаки – это ни в коей мере не сословие, почитайте историков, например, Евграфа Савельева.

 

А.Б.: - Для некоторых и сегодня казаки – просто синоним кавалеристов.

 

А.Т.: - Тогда и таджиков придется считать не народом, а сословием, потому что слово переводится как «всадник».

 

А.Б.: - Снова используют все то же старое пропагандистское пугало: казаки – это те, кто разгоняют студентов нагайками. Особенно после недавних инцидентов в Москве. То ли казаки, то ли не казаки, а какие-то непонятные личности в казачьей форме против протестующих…

 

А.Т.: - Да, опять пугают тем, что казаков будут использовать для разгона митингов. Если кто-то где-то и участвовал в разгоне, то это не Союз казаков России. Это массовая организация, которая не занимается полицейскими функциями. А ношение формы – давняя казачья традиция, которая сохраняется, тем более что немало тех, кто ее носит, воевали. Донецк и Луганск в самом начале защищали в основном казаки.

 

А что касается «исторических» и «неисторических» территорий проживания казачества… Например, украинец может приехать в Архангельскую область, создать здесь свое землячество. Так же и российские казаки: у кого предков сослали, кто сам приехал – и никто не хочет терять свои исторические корни.

 

А.Б.: - Главный вопрос: кому это выгодны подобные публикации?

 

А.Т.: - Я думаю, что все это проплаченные нападки. Чем больше раскола в обществе, тем лучше.

 

10 июль 07:00 | : Политика

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