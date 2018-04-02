Архангельский губернатор Игорь Орлов нагрузил своего зама Иконникова выше крыши

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов провел оптимизацию в своем окружении.

Так, упразднена должность заместителя главы региона по инвестиционной политике.

Вместо нее вводится должность заместителя, отвечающего за: экономическое развитие, стратегическое планирование, проектное управление, инвестиционную деятельность, связь и информационные технологии, имущественные отношения, ценообразование и регулирование тарифов.

На эту должность назначен Виктор Иконников. Как скажется увеличение объёма работы на его заработной плате, пока неизвестно.

(на фото: это пока Виктор Михайлович улыбается...)