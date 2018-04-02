Иногда они остаются. Мединский будет продолжать издеваться на культурой, а Шойгу командовать армией

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев представит президенту новый состав своего кабинета.

Как говорят кремлевские источники (инсайда), свои посты все-таки сохранят министр культуры Мединский, глава МИД Лавров, министр промышленности и торговли Мантуров и самый главный военный Шойгу (ранее их кандидатуры мелькали в списке «на вылет»).

Культурное сообщество уже посыпает голову пеплом по поводу остающегося Мединского…

Точно правительство покинут министр транспорта Максим Соколов, министр сельского хозяйства Александр Ткачев и министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов.

Как мы сообщали ранее, вице-премьер по делам ВПК Дмитрий Рогозин переходит на работу в «Роскосмос» с перспективой его реорганизации в ракетно-космический холдинг. Вот они какие, российские филологи, по фиг чем руководить!