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Чем смердит от Мединского? Несколько строк в защиту авторской песни

«Как мне надоела ваша вонючая авторская песня!».

Такая фраза была брошена в сердцах министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским в ответ на просьбу известного российского барда и (на секундочку) народного артиста РФ Олега Митяева. Видно, наболело у чиновника… от всей души сказанул.

И это в преддверии юбилея Высоцкого – иконы авторской песни! Интересно, рискнул бы министр сказать такое ему в лицо? Вряд ли… у Владимира Семёновича не задержалось бы…

А вот Митяеву можно. Он, на мой взгляд и вкус, попса от бардовской песни, пару приличных (умных) текстов написал и выдохся.

В этом сообществе тоже всё непросто. В 1987 году работал на фильме Александра Стефановича «Два часа с бардами», этот жанр прорвался на экран даже позже русского рока. Съёмочная группа неожиданно для себя столкнулась с тем, что известные авторы и исполнители (уровня Окуджавы) через одного отказываются сниматься в ленте, если там присутствует… Розенбаум. Их не устраивала именно аудитория стадионов, собирающая представителей всех социальных слоёв. Вот НИИ, Политехнический музей… другое дело. Плюс блатняк… который часто приписывают к авторской песни.

Что вы говорите, Высоцкого даже колхозники слушали? Какие претензии могут быть к идолу?! Впрочем, в армии я встречал вполне деревенских ребят, которые пели под гитару Визбора, абсолютно не догадываясь ни об авторстве, ни о потаённом смысле спетого. Хорошее стихи в мозгах дырочку всегда найдут (как и водичка в другой части тела).

Впрочем, министра Мединского неожиданно поддержали представительницы слабого пола, включая местных архангельских журналисток. Мол, для них это низкий жанр, зато знают, кто перевёл либретто «Щелкунчика»… а от песен у костра их подташнивает. На мой взгляд, полные дуры, но им и в министры никто не предлагает.

Мне повезло с музыкальным воспитанием. Меня никто не тащил на аркане в музыкальную школу, ещё в детском саду проявилась моя тугоухость. Зато у нас на кухне пели под гитару и Булат Окуджава, и Юлий Ким (мама пару раз выходила замуж за известных в ту эпоху литераторов). Помните фразу Горького: «Всему, что есть во мне лучшего, я обязан книгам». А я обязан этим песням. Песням Булата Шалвовича я обязан тому, что они научили меня отношению к женщинам. Песням Юлия Черсановича обязан, что они научили меня не бояться. Прежде всего, власти. Низкий поклон им обоим.

Интересно, в курсе ли «культурный» Мединский, что этих людей с гитарами ещё называют поющими поэтами? Ишь на кого покусился, плагиатор

Интересно, этот историк (прости-господи) знает, что советская авторская песня начала развиваться в середине 50-х годов прошлого столетия в высших учебных заведениях страны, причём уровня МГУ? Пелась у костра, на кухнях хрущёб, на капустниках (последнее тоже развлечение не для заводского цеха или полевого стана). То есть, Владимир Ростиславович, выпускник МГИМО (а вот это ещё ни о чём не говорит), походя оскорбил искусство своей мамы, врача-терапевта.

Оставим романтический период эпохи Булата Окуджавы («И комиссары в пыльных шлемах…»), он рухнул вместе с хрущёвской оттепелью. Именно на волне накатывающегося застоя в авторской песни появляется жёсткая политическая сатира (Юлий Ким, Александр Галич). Сейчас самый яркий продолжатель этого направления Тимур Шаов, стадионов не собирает, но полные зрительные залы запросто и до миллиона прослушиваний в интернете. Поёт он, как вы догадываетесь, не про Брежнева, уж не к нему ли была обращена эскапада Мединского? А ещё в этом жанре иногда выступает Андрей Макаревич, кое-что начинает проясняться.

Ещё один важный момент. Именно барды начали говорить (петь) о Великой Отечественной человеческим языком. Без патриотической патетики и модного сегодня шапкозакидательства («можем повторить!»), на первое место выходит человеческий аспект, война бесчеловечна и ужасна в любом своём проявлении. Кто первым написал про штрафные батальоны как о безымянных героях? Ну, а Мединский у нас флагман официальной версии. «Под мудрым руководством Сталина» и всё такое. Вот откуда оно и повылазило…

Да, есть кино не для всех, а есть песни не для всех. Управлять народом, смотрящим и балдеющим от «Притяжения», слушающим Киркорова и Баскова, не в пример сложнее, чем той частью общества, что готова сидеть в полупустом зале на «Нелюбви», у кого в наушниках звучат Гребенщиков и Шаов (никакой политики, только про культурный и интеллектуальный уровень). Впрочем, так было и в советские времена, разве что фамилии и названия поменялись.

Но не надейтесь, господа, не надейтесь… времена действительно не те.

Леонид Черток  

29 январь 16:19 | : Культура / Скандалы

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