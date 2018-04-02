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Тайны кремлевского двора. Дмитрий Рогозин уходит в… космос

В Сети продолжают появляться варианты перестановок в российском правительстве и около него.

Так, вице-премьера по ВПК Дмитрия Рогозина журналисты «Аргументов недели» отправляют на работу в «Роскосмос». Главой ведомства. И это будет для него серьезным карьерным понижением – с зама руководителя правительства он опускается до уровня зама министра. Зато не потеряет связей с Архангельской областью, просто чаще будет бывать в Мирном (вряд ли Северодвинск очень расстроится). Напомним, до этого наблюдатели прочили Дмитрию Олеговичу уголовку по поводу хищений на строительстве космодрома «Восточный»… видимо, следствие решило подсобрать фактурку. (Еще один вариант – должность президентского полпреда в ЦФО).

Те же источники говорят об уходе экономиста левого толка Сергея Глазьева с должности советника президента (там его уравновешивал правый Кудрин), а также о сохранении за Николаем Патрушевым должности председателя Совбеза.

Параллельно идут разговоры о поощрении заместителя руководителя президентской администрации по внутренним вопросам Сергея Кириенко за отличное проведение избирательных кампаний. Впрочем, звание Героя России, которое ему прочат отдельные обозреватели, явный перебор, логично будет начать с Ордена (мужского) Мужества.

13 май 09:59 | : Политика

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