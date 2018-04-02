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Константин Щемелинин: России пока везет с США

РФ повезло с 2014 годом. Вообще, даже сейчас в отношениях с США России везет.

Смотрите — в 2014 году, когда конфликт между США и Россией начал разрастаться, президентом США был Обама — отнюдь не воинственный президент! Он не хотел войны и порождать новых конфликтов, поэтому и санкции против РФ были не столь уж и мощными, и война на Украине приостановилась.

В 2015 году, когда РФ стала помогать Дамаску, в США началась предвыборная кампания, и уходящий президент Америки старался не делать ничего резкого. Каких-то новых радикальных санкций США против РФ не вводили. Экономика России постепенно начала адаптироваться к санкциям.

Весь 2016 год в США бушевала активная политическая борьба — Америке банально было не до России. В тот год сирийские войска шли от победы к победе, экономика РФ адаптировалась к санкциям. В конце 2016 года новым президентом США стал Трамп, который декларировал улучшение политики по отношению к России. Сплошное везение!

2017 год оказался прошел во внутриамериканской борьбе: борьба за влияние на Трампа расколола Америку, подняв накал внутриполитических баталий на невиданную ранее высоту. В 2017 году США начали активное давление на Северную Корею, которое, по-видимому, в настоящее время завершается в пользу Америки: Северная и Южная Кореи активно развивают диалог, а Северная Корея закрыла свой ядерный полигон. И в 2017 году повезло!

Нынешний, 2018 год, похоже, США решили завершить вопрос с Сирией. Это уже затрагивает интересы России, но все-таки не очень сильно. А то, какие санкции могут быть, если «не повезет», США продемонстрировали в апреле, когда рухнул рубль.

И Чемпионат мира по футболу через месяц пройдет-таки в России, хотя многие хотели бы отобрать его у России! И цена нефти устремилась вверх! И в России спокойно прошли выборы Президента России!

2018 год начался для РФ тоже хорошо — «повезло». Проблема в том, что бесконечно везти не может.

Константин Щемелинин, крымский писатель и эксперт

14 май 14:24 | : Политика / Экономика

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