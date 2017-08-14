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Путин убрал еще одного губернатора. Минэкономразвитие разбрасывается кадрами

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова, которые стал десятым за примерно две недели главой региона, покинувшим свой пост «по собственному желанию».

Напомним, Коньков стал губернатором по протекции своего предшественника Михаила Меня, ныне министра строительства и ЖКХ РФ, которого наблюдатели считают самым эффективным главой Ивановской области в новейшей истории России.

Примечательно, что на царство в Иваново отправлен зам главы Минэкономразвития Станислав Воскресенский, которого тоже можно отнести к либеральному блоку.

Из его биографии:

Родился в 1976 году в Москве. В 1998 году он окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова, в 2004-2008 годах работал в Экспертном управления президента России, дослужившись до заместителя начальника. В 2008 году Воскресенский был назначен заместителем министра экономического развития, в 2012-м перешел на пост заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, в 2014-м - вернулся в Минэкономразвития, где вновь занял пост заместителя министра.

Напомним, что еще один представитель МЭР в тех же чинах уже выполняет функции врио в Ненецком автономном округе. Наблюдатели интересуются – много ли в этом ведомстве таких кадров?

10 октябрь 11:43 | : Политика

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