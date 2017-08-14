Спецпоезд ЛДПР прибудет в Архангельскую область 2 октября. Расписание остановок

19 сентября из Москвы отправился очередной поезд ЛДПР. За 25 дней он проедет через десятки регионов страны, совершив за это время несколько сотен остановок для встреч с избирателями. Пассажиры партийного состава – депутаты Государственной Думы, юристы, сотрудники ЦА ЛДПР – проведут несколько сотен приемов граждан как в больших городах, так и в маленьких поселках. По территории нашего региона спецпоезд ЛДПР пройдет 2-3 и 6-7 октября.

Спецпоезд ЛДПР – это уникальная форма политической работы в России. Первые партийные составы отправились в путь еще в 1990-е, и Владимир ЖИРИНОВСКИЙ не раз объехал на них всю страну.

«Это самая лучшая форма встречи с избирателями. Там, где едут наши депутаты, это в большинстве своем малые города, удаленные поселки деревни, годами никто из власти вообще не появлялся. А здесь целая наша команда из Москвы. Поэтому, когда приезжает наш агитпоезд, люди всегда рады и приходят на встречу со всех окрестных деревень. Людям такое внимание приятно, это прямая связь с властью. Для некоторых впервые жизни», – рассказал лидер ЛДПР.

В Архангельской области поезда ЛДПР бывали неоднократно, последний раз спецсостав прошел по области в марте 2016 года, делая остановки в основном на малых станциях. В графике следования нынешнего спецпоезда ЛДПР более 30 станций нашего региона, среди которых как областной центр – Архангельск, крупные города – Северодвинск, Котлас, Вельск, Онега, так и малые станции Плесецкого, Коношского, Устьянского и других районов.

Курирующий Архангельскую область депутат Государственной Думы фракции ЛДПР Олег ЛАВРОВ, который также примет участие в работе спецпоезда, отметил, что для него это прекрасная возможность более детально изучить регион, пообщаться с его жителями:

– Учитывая огромную территорию Архангельской области, в рамках двух-трехдневных рабочих поездок мне сложно было посетить отдаленные территории. До сих пор получалось встречаться с избирателями областного центра, соседних городов – Северодвинска и Новодвинска. Понятно, что волнующие жителей небольших населенных пунктов проблемы коренным образом отличаются от тех, с которыми обращаются горожане. Поэтому этот партийный спецпоезд для меня – возможность лично пообщаться с жителями северной глубинки, чтобы помочь им в решении каких-то, может быть, даже сугубо личных вопросов, наряду с обращениями, которые поступают ко мне по, скажем так, общерегиональным проблемам.

Во время стоянки поезда депутаты Государственной Думы фракции ЛДПР ответят на интересующие северян вопросы, примут обращения. С ними можно передать в Москву обращения на имя Председателя ЛДПР В. В. Жириновского. Также на станциях будут работать мобильные пункты юридической помощи, где партийные юристы окажут бесплатные консультации. В работе спецпоезда примут участие депутаты регионального парламента и органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований. Встречающих ждут традиционные подарки: футболки, кепки, мячи, дезодоранты многие другие полезные вещи символикой ЛДПР.

Приглашаем всех встретить спецпоезд ЛДПР!

График следования спецпоезда ЛДПР:

2 октября, понедельник

Г. ОНЕГА, прибытие в 9-00

Ст. МУДЬЮГА, прибытие в 11-28

Ст. КОДИНО, прибытие в 12-03

Ст. ОБОЗЕРСКАЯ, прибытие в 13-00

Ст. ПЕРМИЛОВО, прибытие в 13-55

Ст. ЛОМОВОЕ, прибытие в 15-03

Г. СЕВЕРОДВИНСК, прибытие в 17-25

Ст. ИСАКОГОРКА, прибытие в 19-13

Г. АРХАНГЕЛЬСК, прибытие в 20-40

3 октября, вторник

Ст. ЕМЦА, прибытие в 9-00

Ст. ПЛЕСЕЦКАЯ, прибытие в 9-50

Ст. ШАЛАКУША, прибытие в 10-52

Ст. ШОЖМА, прибытие в 11-39

Г. НЯНДОМА, прибытие в 12-31

Ст. БУРАЧИХА, прибытие в 13-09

Ст. ФОМИНСКАЯ, прибытие в 14-01

Ст. МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ, прибытие в 14-32

Ст. КОНОША-1, прибытие в 15-07

Г. ВЕЛЬСК, прибытие в 17-30

Ст. КУЛОЙ, прибытие в 18-25

6 октября, пятница

Ст. ЧЕРЕМУХА, прибытие в 9-00

Ст. СОЛЬВЫЧЕГОДСК, прибытие в 10-00

Ст. КОТЛАС-ЮЖНЫЙ, прибытие в 10-50

Ст. УДИМА, прибытие в 13-02

Ст. КИЗЕМА, прибытие в 14-25

Ст. ЛОЙГА, прибытие в 15-00

Ст. ИЛЕЗА, прибытие в 15-52

Ст. УСТЬ-ШОНОША, прибытие в 18-43

Ст. ПОДЮГА, прибытие в 19-40

7 октября, суббота

Ст. ЕРЦЕВО, прибытие в 18-48

ПОМНИТЕ! Время стоянки поезда ограниченно. Для эффективной подготовки обращения или жалобы воспользуйтесь следующей ПАМЯТКОЙ: