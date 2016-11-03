А вы что думали... Владимир Гармашов может принять участие в ближайших выборах в Архангельское областное Собрание

В последнее время в информационном пространстве Поморья множатся слухи относительно возвращения на политическую арену региона некоторых знаковых фигур, которые, казалось бы, покинули ее навсегда.
В региональное отделение ЛДПР и к депутатам партийной фракции в областном Собрании все чаще стали поступать вопросы, касающиеся дальнейших жизненных планов экс-заместителя мэра Архангельска, экс-депутата областного Собрания четвертого созыва, возглавлявшего тогда фракцию ЛДПР Владимира Гармашова. Некоторые региональные политики уже довольно уверенно говорят, что Владимир Гармашов планирует принять участие в выборах в Архангельское областное Собрание депутатов, которые состоятся в следующем году, и что выдвигаться кандидатом он вновь будет от ЛДПР.
В Архангельском региональном отделении ЛДПР данную информацию не опровергают, поскольку не исключают возможности возвращения Владимира Гармашова в политику. Кроме того, несмотря на многолетнюю работу в органах исполнительной власти Владимир Сергеевич не утратил связи с высшим партийным руководством и имеет давние знакомства с некоторыми лидерами Архангельского регионального отделения ЛДПР. Поэтому в областной парторганизации не исключают возможности подобных переговоров, но подтверждать информацию о том, что Владимир Гармашов однозначно возвращается в ЛДПР и будет участвовать в выборах регионального парламента в 2018 году, считают пока делом преждевременным.
(на фото: иногда все возвращается на круги своя...)