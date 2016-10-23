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Come on! У Вилегодского района появился новый руководитель

Некоторое время Алексей Аксенов ходил в ранге временно исполняющего обязанности главы района. Им он стал после назначения Ивана Дементьева заместителем руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области (ответственный за контакты с депутатами Госдумы, представляющими интересы Архангельской области). До этого Аксенов занимал должность заместителя главы по социальным вопросам - начальника управления образования и культуры.

Всего в конкурсе на соискание должности главы Вилегодского района приняли участие четыре человека. Оценив по итогам собеседования их профессиональные, деловые и личностные качества, конкурсная комиссия представила на рассмотрение депутатов районного Собрания кандидатуры двух претендентов. Впрочем, по укоренившейся традиции в победе ио мало кто сомневался.

Аксенов приступит к исполнению обязанностей с 28 декабря 2016 года.

23 декабрь 10:57 | : Политика

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