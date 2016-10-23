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"Пора мне сходить в наш драмтеатр". Елена Горяшина о работе Архангельского областного собрания депутатов

- Пожалуй, мне пора сходить в наш театр драмы на какой-нибудь хороший спектакль. Может, мне понравится.

Сегодняшний в областном собрании депутатов не понравился. В этом театре давно пора менять актёров. Смотрю их спектакли практически ежемесячно. Но сегодня, именно сегодня, поняла, что они мне окончательно надоели из-за своего однообразия. Надоели даже красавцы и безобидные комедианты. Это я и о ловце покемонов. Понимаю, что человеку надоел этот театр, но он ещё не решил, чем заняться, если покинет его. Мне его даже жалко: бесцельно прожитые годы в областных депутатах...

 В нашем областном Собрании 62 депутата. 62 актёра на одной сцене. И хотя спектакль длится много часов, у большей части актёров роли без слов. Они просто массовка. Роли со словами только у 10-15 депутатов. Каждый в своём образе.

Тихо посапывает самый старый актёр. Но именно он меня особо раздражает. Его роль - послесловие. Словоплетение: плету, плету слова – не хуже и не лучше выходят кружева. Нафталиновые кружева с постоянным рефреном: "Единая Россия". Сегодня этот актёр повторял свою "Единую Россию" как заклинание. Особо неприятно то, что размахивая флагом "Единой России", он убеждал, что не надо выделять деньги на строительство сельской школы и ремонт сельского клуба. Убедил.

Сегодняшнее заседание сессии было особенным: какой-то заговор против тех, кто смотрит сессию в прямом эфире: "В полемику не будем вступать! Ну, всё... Пошли вопросы.

Никаких вопросов!" Минимум озвученной информации. Никакого обсуждения. В общем, быстрей, быстрей: "Нас ещё мероприятие ждёт!". Видимо, мероприятие с лобстерами, с живыми севанскими раками и с винным петухом.

Да пусть едят и пьют, что хотят - они же люди богатые. Я против, если на бюджетные деньги.
(фото А.Дятлова).

22 декабрь 07:47 | : Политика

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